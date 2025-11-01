Гендиректор ОАО "Гомсельмаш" Шелег: Опыт и драйвер развития должны быть объединены

Какая будет кадровая политика у молодого руководителя, как найти баланс между молодежью и опытными сотрудниками, Виталий Шелег ответил в "Актуальном интервью" .

"Баланс - самое важное в любом моменте. Нельзя переборщить. Есть такое понятие: молодой да ранний. Можно наломать дров, а потом разруливать придется все равно более опытным, поэтому должна быть соединение поколений. Опыт и драйвер развития должны быть объединены, как инь и ян, потому что все должно быть сбалансировано", - выразил мнение Виталий Шелег.