Гендиректор ОАО "Гомсельмаш" Шелег: Опыт и драйвер развития должны быть объединены

Гендиректор ОАО "Гомсельмаш" Виталий Шелег признался, что горд, что попал на данное предприятие (13 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов назначил Виталия Шелега генеральным директором ОАО "Гомсельмаш").

Какая будет кадровая политика у молодого руководителя, как найти баланс между молодежью и опытными сотрудниками, Виталий Шелег ответил в "Актуальном интервью".

Гендиректор ОАО "Гомсельмаш" Виталий Шелег
Виталий Шелег (слева) и журналист Антон Малюта (справа)

"Баланс - самое важное в любом моменте. Нельзя переборщить. Есть такое понятие: молодой да ранний. Можно наломать дров, а потом разруливать придется все равно более опытным, поэтому должна быть соединение поколений. Опыт и драйвер развития должны быть объединены, как инь и ян, потому что все должно быть сбалансировано", - выразил мнение Виталий Шелег.

Гендиректор предприятия уверен, что люди, имеющие достаточный опыт, должны хотеть обучать молодежь.

Фото: freepik.com

