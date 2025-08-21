В Беларуси наблюдается рост инвестиций в основной капитал со стороны национальных компаний. В Германии в это время увеличивается количества банкротств, растет теневой рынок, госбюджета не хватает. Выход Берлин видит в милитаризации Восточной Европы, но она не помогает.

Европа: экономика рушится, спасение в войне. Как важно избежать негативных последствий милитаризации

В то время как в Беларуси наблюдается рост деловой активности и инвестиций в основной капитал (рост инвестиций в основной капитал по итогам января - июня 2025 г. – 114 %, ведущую экономику Европы - Германию - накрыла волна банкротств.

В июле в ФРГ количество заявлений о банкротстве увеличилось по сравнению с июлем 2024 года на более чем 19 % (банкротство - 19,2 %).

Наибольшее количество банкротств пришлось на сектор транспорта, складирования, строительства и гостиничный бизнес.

Отмечается и рост разорения простых граждан ФРГ. В мае зарегистрировано более 6,5 тыс. таких заявлений от физических лиц (6 605 случаев банкротства потребителей). Это на 16 % превышает показатели мая 2024 года.

Волна банкротств в Германии усугубляется социально-экономическим кризисом

Ярким индикатором экономического положения выступает состояние автомобильных дорог. Некогда визитная карточка Германии - качественные автобаны - в настоящее время приходят в упадок и требуют значительных инвестиций на их восстановление. В августе министерство транспорта Германии сообщило, что каждый третий километр национальных дорог и каждая пятая автомагистраль требуют ремонта для обеспечения безопасности движения.

Алексей Авдонин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84390173-6e20-4535-836f-76a059560280/conversions/a9c71c05-cee4-4d27-8d15-fd3fe34c7f64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84390173-6e20-4535-836f-76a059560280/conversions/a9c71c05-cee4-4d27-8d15-fd3fe34c7f64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84390173-6e20-4535-836f-76a059560280/conversions/a9c71c05-cee4-4d27-8d15-fd3fe34c7f64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84390173-6e20-4535-836f-76a059560280/conversions/a9c71c05-cee4-4d27-8d15-fd3fe34c7f64-xl-___webp_1920.webp 1920w

Представляя бюджет Германии на 2026 год, министр финансов предупредил, что новый долг страны станет "одной из самых больших внутренних проблем". Это потребует сокращения расходов на пенсии, социальный уход за стариками и медицинское страхование с полным исключением пособий по безработице для широкого круга нуждающихся.

Одновременно в ФРГ отмечается бум теневой экономики, ее объем уже превысил федеральный бюджет. По классификации Германии к такому сектору относится экономическая деятельность, которая сама по себе легальна, к примеру, ремонт автомобиля или уборка. Но она осуществляется в обход государства, без уплаты налогов и социальных взносов.

Так, в 2024 году объем таких нелегальных операций составил 482 млрд евро, превысив федеральный бюджет в 477 млрд евро. Прогноз на 2025 год уже 511 млрд евро, рост свыше 6 % (2024 - 482 млрд евро; 2025 - 511 млрд евро).

Иными словами, жители Германии не хотят платить налоги, предпочитают наличные деньги при оплате своих работ и услуг. Система не работает, диалог государства и немецкого общества дает сбои. Это подрывает государственный бюджет ФРГ и формирует условия для принятия непопулярных решений - сокращения социальной помощи. Такие меры нагнетают напряженность в обществе и ведут к повышению популярности правых и крайне правых партий в Германии. Если проще, ФРГ на волне экономических потрясений вновь скатывается к националистическим идеям.

Сокращение соцбюджета ради милитаризации ФРГ ущемляет простых немцев

На этом фоне настораживающими данными выглядят сообщения, что за три с половиной года Европа опередила США по общему объему военной помощи Украине. С февраля 2022-го и по июнь 2025 года европейские страны потратили на военную поддержку Киева свыше 35 млрд евро, что почти на 4,5 млрд больше, чем аналогичные расходы Штатов.

Мы видим, что Европа вместо внимания к своим народам занимается милитаризацией в ущерб всем социальным проектам.

Беларусь выбирает развитие через мир, а не войну