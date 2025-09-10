Гигин назвал актуальные вопросы республиканской акции "Беларусь адзіная"

Каким видят будущее своей страны студенты, над какими инновационными проектами работает молодежь? А также точки роста регионов, подготовка кадров, туристический потенциал - все это обсудили 10 сентября в Витебске участники республиканской информационно-просветительской акции "Беларусь адзіная".

Спикеры призвали задавать абсолютно любые вопросы в чат-бот или у открытого микрофона. В живом и доверительном диалоге приняли участие работники предприятий, представители бизнес-сообщества, студенты.

Константин Костюченко, завкафедрой скульптуры Белорусской государственной академии искусств, скульптор:

"История любой страны - это очень важное дело. Идет работа по строительству Национального исторического музея Беларуси. Этот музей даст ту достоверную информацию, донесет до граждан Беларуси, до гостей нашей страны, что представляет собой Республика Беларусь".

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Акция показывает, насколько открыто мы говорим о самых острых вопросах нашей жизни. Вопросы идеологии, вопросы молодых специалистов, арендного жилья, статуса учителя - самые актуальные. Многое зависит от тех спикеров, которые выступают. Мы постарались представить так, чтобы была вся палитра общества".