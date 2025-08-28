3.69 BYN
Гигин: В акции "Беларусь адзіная" принимают участие люди самых разных возрастов
Гродно перенимает эстафету у Борисова, где стартовала республиканская акция "Беларусь адзіная". На диалоговых площадках звучат самые актуальные вопросы - от духовности и сохранения исторической памяти до экономики и молодежной политики.
Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"В акции "Беларусь адзіная" принимают участие люди самых разных возрастов, но молодежь - это как раз та аудитория, которой необходимо мотивировать разговор о будущем, они должны строить свою жизнь здесь, какой они ее видят, чего они хотят. Вообще площадка гродненского университета очень нравится. Всегда встречи, которые здесь проходят, открытые, искренние, они действительно настраивают на прямой диалог с нашей аудиторией".
Традиционно акция проходит по всей стране накануне Дня народного единства. После Гродно марафон примет Гомельская область. Эксперты и общественность обсуждают стратегию будущего страны.