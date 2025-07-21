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Глава Белстата: Вся отчетность должна идти в электронном виде
Президент Беларуси подписал указ, который направлен на совершенствование отчетности со стороны ведомств. Новации продиктованы правоприменительной практикой Директивы № 11 по усилению исполнительской дисциплины для формирования эффективной системы управления государственными данными с использованием цифровых технологий. Координатор по сбору и обработке информации - Межведомственный совет при Белстате.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "Этот межведомственный совет будет заниматься инвентаризацией всех информационных ресурсов государственных органов, содержащих данные о различных показателях деятельности страны. Совет будет рассматривать состав, структуру и детализацию этих показателей, включая как ведомственную отчетность, так и разовые запросы. Что касается разовых запросов, в указе Президента определены подходы к их сбору, в том числе периодичность. Если такие запросы в какой-то степени дублируют статистическую отчетность, совет будет оценивать, насколько их можно объединить или оптимизировать".
Глава Белстата подчеркнула, что Президентом Беларуси поставлена задача - максимально сократить отчетную нагрузку на респондентов - юридических лиц и граждан - и перевести отчетность в электронный формат.
"Мы движемся к тому, чтобы вся отчетность собиралась на безбумажном носителе", - подытожила Инна Медведева.
Вся отчетность от субъектов хозяйствования госогранам, а после в Межведомственный совет должна идти в электронном виде и, как следствие, сокращать бюджетные расходы на обработку этой информации.