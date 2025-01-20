Глава МАРТ рассказал о работе торговой инспекции

Торговая инспекция является одним из рычагов для проведения мониторингов и контрольных мероприятий на потребительском рынке. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

Торговая инспекция Министерства торговли Республики Беларусь продолжает работу. "Может быть, немножко она ушла в тень. Как один из рычагов для проведения мониторингов, контрольных мероприятий, это важная составляющая работы Министерства антимонопольного регулирования торговли. Будем применять его, как и прежде", - сказал глава МАРТ.