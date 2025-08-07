3.69 BYN
Главное - сила духа и вера. Митрополит Вениамин навестил юных пациентов РНПЦ детской онкологии
Духовное наставление и поддержка для родителей и детей. Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин навестил юных пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Уже не первый год при медучреждении действует часовня, где сегодня прошла божественная литургия. После гости пообщались с пациентами и вручили подарки.
Встречи с коллективами учреждений здравоохранения и духовное наставление - давняя традиция в нашей стране. Ежегодно митрополит Вениамин посещает пациентов и выражает благодарность медицинским работникам за их труд. Визит в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии начался с молебна. Около 20 лет назад при медицинском центре появилась молельная комната для пациентов, их родителей и сотрудников.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Это посещение призвано не только обратиться к врачам и медперсоналу, но прежде всего к детям, чтобы в их маленьких сердцах сохранялась надежда на исцеление. Вера в то, что бог поможет, а люди вокруг проявят заботу, поддержку и любовь - вот те составляющие, о которых мы сегодня говорили".
РНПЦ детской онкологии оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам из всех регионов Беларуси в возрасте до 18 лет с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с первичными иммунодефицитами. Здесь проходят лечение и взрослые до 30 лет.
Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: "Наш центр постоянно развивается, мы не стоим на месте. У нас есть достижения и победы, которыми мы гордимся. Наши результаты сопоставимы с достижениями ведущих мировых центров".
На сегодняшний день мы спасли 7,5 тыс. детских жизней. Эта цифра действительно впечатляет.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Здесь важен вклад каждого: квалифицированного персонала, современного оборудования. Сегодня я хотел бы особенно отметить, что благодаря поддержке главы государства и правительства у нас есть все необходимое. Но, пожалуй, самое главное - это сила духа и вера самих ребят и их родителей. Все это вместе обязательно приводит к положительным результатам даже в лечении самых сложных заболеваний".
В медцентре продолжается строительство нового корпуса. Там появятся современный операционный блок, реанимация, отделение трансплантации, поликлиника, научные лаборатории и дневной стационар. После ввода корпуса в эксплуатацию начнется реконструкция главного здания центра.