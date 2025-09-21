3.64 BYN
"Главное - законность": представитель МВД рассказал миграционной политике в Беларуси
Беларусь не ограничивает иностранных граждан в пребывании в нашей стране. Главное - законность нахождения в государстве, законопослушность и наличие официального источника дохода.
О миграционной политике в нашей стране, правилах для иностранцев и контроле за ними рассказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович в "Актуальном интервью".
"На сегодняшний день более 28 тыс. иностранных граждан трудятся в Беларуси, и эта цифра растет. Особенно много приезжих из Туркменистана, Узбекистана, Украины, Молдовы, России. В основном они занимают простые рабочие должности, не требующие специального образования, например, работают лесорубами или в сфере обслуживания", - сказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.
Контроль за иностранцами ведется постоянно как по месту жительства, так и по месту работы. Иностранцы не предоставлены сами себе, их пребывание находится под контролем подразделений по гражданству и миграции. "Но вместе с тем они, конечно, не должны ходить и оглядываться, отчитываться. Это ведь их законное пребывание, а когда все в рамках закона, то и вопросов не возникает", - отметил Павел Хрищенович.
Также он рассказал, что если иностранный гражданин решил остаться в Беларуси и желает получить гражданство нашей страны, то этот процесс не является сложным. Для этого необходимо прийти в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации, где сотрудник подробно расскажет о необходимых документах и процедурах. Сроки оформления составят от 2 месяцев до 1 года.
"Сотрудники подразделений по гражданству и миграции стараются относиться к иностранцам так же, как и к гражданам страны, оказывая помощь и консультации", - подчеркнул Павел Хрищенович.