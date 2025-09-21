"Главное - законность": представитель МВД рассказал миграционной политике в Беларуси

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f55dfc95-19b3-4ab7-b9d3-20ff070f50ad/conversions/4befa2f7-0a2e-4dde-9b4a-02761f2c8ff7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f55dfc95-19b3-4ab7-b9d3-20ff070f50ad/conversions/4befa2f7-0a2e-4dde-9b4a-02761f2c8ff7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f55dfc95-19b3-4ab7-b9d3-20ff070f50ad/conversions/4befa2f7-0a2e-4dde-9b4a-02761f2c8ff7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f55dfc95-19b3-4ab7-b9d3-20ff070f50ad/conversions/4befa2f7-0a2e-4dde-9b4a-02761f2c8ff7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Беларусь не ограничивает иностранных граждан в пребывании в нашей стране. Главное - законность нахождения в государстве, законопослушность и наличие официального источника дохода.

О миграционной политике в нашей стране, правилах для иностранцев и контроле за ними рассказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович в "Актуальном интервью".

"На сегодняшний день более 28 тыс. иностранных граждан трудятся в Беларуси, и эта цифра растет. Особенно много приезжих из Туркменистана, Узбекистана, Украины, Молдовы, России. В основном они занимают простые рабочие должности, не требующие специального образования, например, работают лесорубами или в сфере обслуживания", - сказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.

Контроль за иностранцами ведется постоянно как по месту жительства, так и по месту работы. Иностранцы не предоставлены сами себе, их пребывание находится под контролем подразделений по гражданству и миграции. "Но вместе с тем они, конечно, не должны ходить и оглядываться, отчитываться. Это ведь их законное пребывание, а когда все в рамках закона, то и вопросов не возникает", - отметил Павел Хрищенович.

Также он рассказал, что если иностранный гражданин решил остаться в Беларуси и желает получить гражданство нашей страны, то этот процесс не является сложным. Для этого необходимо прийти в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации, где сотрудник подробно расскажет о необходимых документах и процедурах. Сроки оформления составят от 2 месяцев до 1 года.