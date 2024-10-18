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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 18.10.2024
"Марафон единства" принимает Гомель - блогерам показали "Коминтерн" и Гомсельмаш. Воложин готовится принять областные "Дожинки-2024". "Дай лесу новую жизнь". Дубы и ели высадили на территории Боровлянского спецлесхоза. В Крупском лесхозе посадили почти 7 тыс. саженцев
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