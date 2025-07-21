В Киевском военкомате произошел бунт мобилизованных. Мужчины попытались организованно вырваться из здания ТЦК, но протест не удался. "Мятеж" был жестоко подавлен спецназом.

На фронт украинцы не хотят, стараются всевозможными способами избежать мобилизации. Сотрудники военкоматов с "призывниками" не церемонятся, продолжая силой захватывать людей на улицах и увозить в воинские части.

Единственный путь спасти жизнь - это дезертировать.

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Сотрудники территориальных центров комплектования придумали новый способ отправки украинцев на фронт. Отныне офицеры работают "по гражданке". Такой подход дал результаты - эффективность бусификации в разы возросла. "Доброволец" осознает происходящее лишь в последний момент и не успевает скрыться.

В сети появилось видео, как в Днепропетровске прохожие буквально вырывают мужчину из рук ТЦК. Военкомы стандартным способом - насильственным - пытаются мобилизовать водителя автомобиля прямо на дороге. В итоге мужчине удалось сбежать.

Подобных видео сотни на просторах интернета. Никто не хочет идти на фронт и умирать за Зеленского и уже проданную страну. И свидетельствуют об этом не столько подобные видео, сколько факты. Точнее, цифры.

Дезертирство и уклонение от мобилизации

Свыше 90 тыс. дел о дезертирстве заведено ВСУ в 2025 году. Журналисты "незалежной" не скрывают информацию, называя происходящее военной катастрофой. Масштабы бегства с фронта действительно шокирующие:

только за первые 5 месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по фактам побега из воинских частей без причины;

всего с начала специальной военной операции зарегистрировано свыше 213 тыс. случаев дезертирства;

в среднем ежемесячно около 20 тыс. военных покидают место службы.

При этом указанные данные отражают лишь те, по которым начаты уголовные производства, реальная ситуация значительно хуже.

По словам украинского журналиста Владимира Бойко, дезертиров не разыскивают. С начала 2025 года о подозрении в самовольном оставлении воинских частей сообщили лишь в 2,4 тыс. случаев. На военную службу же из них вернулась лишь 1370 человек.

Среди причин надвигающейся катастрофы журналист называет демонстративное уклонение от мобилизации детей политиков, госслужащих, медийных личностей. Приводятся и конкретные фамилии, такие, как блогер Стерненко, журналисты Лещенко и Бигуса. Еще одна причина - это массовый шабунинг (так в Украине называют фиктивное оформление на военную службу).

Провальная программа добровольного контракта

Чтобы хоть как-то привлечь молодых людей на службу в армию, помимо тотальной бусификации, Украина изощряется всеми возможными способами. Например, запустила спецпрограмму добровольного контракта для молодежи 18-24 лет. Но даже предложенный народу 1 млн гривен не решил проблему.

Контракт предусматривает год службы. За его подписание государство выплачивает 200 тыс. гривен (около 15 тыс. белорусских рублей). Вторая выплата в 300 тыс. гривен - после прохождения базовой военной подготовки. И в конце контракта, если доживешь, положено еще 500 тыс. гривен (чуть больше 36 тыс. белорусских рублей). При этом ежемесячное денежное обеспечение, оно же зарплата - всего 20 тыс. гривен (около 1,5 тыс. белорусских рублей).

За два месяца контракт заключили менее 500 человек, а большинство отказались на финальном этапе. Некоторые из подписавших уже погибли. Например, Вероника Гапоченко. Ей был всего 21 год. Девушка проходила службу в 92-й штурмовой бригаде. Ранее она рекламировала эту программу. У нее остался ребенок. Смерть подтвердила ее мама.

Украинцы не хотят становиться "фаршем"

Не работает украинская пропаганда. Семьи отговаривают молодых людей из-за запредельной коррупции в армии и страха смерти. Военные отказываются отправлять своих детей на фронт - знают, что те попадут в "мясные бригады". Люди не хотят становиться "фаршем" и ищут пути, как спастись от не их войны, и порой единственная дорога - это побег.