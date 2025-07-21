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Массовые обыски парализовали деятельность антикоррупционного бюро Украины
Автор:Редакция news.by
Последние несколько часов по всей Украине проходили обыски в структурах Национального антикоррупционного бюро. Власти заявляют, что ищут в структуре российского агента.
Масштаб обысков таков, что он фактически парализовал деятельность бюро. Оно было создано по требованию ЕС и Соединенных Штатов. Структура независима от властей Украины и последнее время ведет охоту на близких Зеленскому бизнесменов и чиновников.
Офис президента нанес ответный удар. Борьба с коррупцией давала Брюсселю и Вашингтону еще один инструмент контроля над внутренней политикой Украины.