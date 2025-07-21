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МАЗ обновляет автопарки Самарской области
Минский автозавод активно обновляет автопарки Самарской области. За последние два года было поставлено более 120 единиц пассажирской техники. Буквально на днях прибыла и первая партия дизельных автобусов (их около 20) для апгрейда городских линий Тольятти. Еще часть машин доедет до конца года.
Техника "АМКОДОРА", трамваи от БКМ-холдинга, а также световое оборудование - товарооборот только предприятий Минпрома Беларуси и Самарской области в прошлом году составил почти 80 млн долларов. Партнеры готовы наращивать цифры. В проработке - создание белорусского торгово-сервисного хаба в этом российском регионе.
Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси: "Глава государства поставил задачу углублять кооперацию. У МАЗа уже есть сервисный центр в Самаре, и мы рассчитываем развивать его до уровня мультибрендового центра. Там будет представлен широкий спектр техники белорусского производства, а также обеспечено дальнейшее сопровождение и сервис".
Мультибрендовые центры белорусской техники уже работают в Татарстане, Новосибирске, и в Омске. Еще один готовится к открытию в сентябре в Приморском крае.