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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 23.09.2024
В Могилеве обсудили перспективы развития Союзного государства. Новые направления сотрудничества будут развивать Беларусь и Бурятия. 4 года назад прошла инаугурация Президента Беларуси - эксперты о важности этого события. Нападение с ножом на милиционеров - подробности инцидента. Беларусь на Саммите будущего в Нью-Йорке
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