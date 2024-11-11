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Головченко: Акция "Наши дети" очень душевная и трогательная
Акция "Наши дети" очень душевная и трогательная. 27 декабря об этом говорил премьер Роман Головченко в Волковысском детском доме.
В 2025 году нашей доброй традиции, когда взрослые приезжают к детям, чтобы подарить праздник, исполняется 30 лет. Все эти годы старались охватить вниманием и заботой от высших должностных лиц до общественных, волонтерских организаций все детские учреждения. Хорошо известно и трепетное отношение нашего Президента к заботе о детях. Премьер вспомнил 18-й декрет о дополнительных мерах по защите их интересов. Самое главное - это обеспечение безопасности юных белорусов, которые в эти праздничные дни дарят нам много своего тепла и искренних улыбок. Они всегда верят в чудеса и учат нас, взрослых, возвращаться в детские воспоминания.
"Это самый главный детский праздник, потому что все ждут подарков, елок, праздников, утренников. Поэтому всегда, я уверен, у всех детей, где бы они ни жили, на каком континенте, у всех одинаковые ощущения от этого прекрасного периода. Правда, что снега было гораздо больше, можно было и на санках, и на лыжах покататься, но последние годы погода подводит, но стараемся не обращать на это внимания. Главное, чтобы у детей была праздничная атмосфера. Вся страна хочет сделать в период этой акции (она продлится до 15 января) комфортные условия для детей, - прокомментировал Роман Головченко, премьер-министр Беларуси. - Сегодня мы находимся в учреждении круглосуточного пребывания интернатного типа. Таких становится все меньше и меньше. С 2011 года количество таких закрытых учреждений, где дети находятся постоянно, сократилось в 2,5 раза. Т.е. активно развиваются другие формы воспитания детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это детские дома семейного типа, замещающие семьи, куда активно передаются дети. Семейное воспитание для нас является приоритетной формой".
Традиционно не обошлось без приятных сюрпризов и подарков. Роман Головченко вручил директору детского дома сертификат на 10 тыс. рублей для укрепления материально-технической базы. За эти деньги переоборудуют кулинарную мастерскую. А ребятам - сладкие подарки и игрушки. После новогоднего представления гостей радушные хозяева угостили чаем и домашней выпечкой.
Отметим, в детдоме воспитываются 45 детей, большинство - школьники.
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