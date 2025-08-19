Готовность реагировать на любые катаклизмы. Как прошли учения Белорусского Красного Креста

Отработать на практике механизм взаимодействия между волонтерами и партнерами среди госорганов - главная задача масштабных учений Белорусского Красного Креста. Это уже 13-е мероприятие такого рода. Сценарии учений носят актуальный характер и ежегодно меняются.

Расскажем, как прошли 4-дневные сборы.

Один из этапов учений Белорусского Красного Креста - массовые ранения. Нужно сказать, что сценарий актуальный - во время урагана пострадала группа туристов. У них травмы живота, позвоночника, резанные и рваные раны. Группа волонтеров должна оказать им первую помощь. В роли пострадавших статисты, которых предварительно загримировали.

Работа волонтеров Белорусского Красного Креста - это неотъемлемая часть любых спасательных операций, где они взаимодействуют с государственными органами власти и представителями правоохранительных структур.

Кроме оказания помощи при массовых травмах во время природных катаклизмов, поисковой работы отрабатываются навыки работы во время паводков.

Навыки работы волонтеров в пунктах временного размещения - сегодня важная часть подготовки добровольцев Белорусского Красного Креста.

Такие знания и умение работать с людьми в сложных ситуациях пригодились, например, в 2021 году во время приграничного кризиса на белорусско-польской границе, в 2022 году - когда в Беларусь начали прибывать беженцы из Украины.

