ГПК Беларуси: движение на границе с Литвой до сих пор не восстановлено

Движение на границе с Литвой до сих пор не восстановлено, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Пропуск авто прекратили 26 октября в 23:30.

Литовские источники информируют, что граница с Беларусью будет оставаться закрытой до заседания комиссии по нацбезопасности прибалтийской республики. Оно должно состояться в понедельник, 27 октября.