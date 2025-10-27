3.67 BYN
ГПК Беларуси: движение на границе с Литвой до сих пор не восстановлено
Автор:Редакция news.by
Движение на границе с Литвой до сих пор не восстановлено, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Пропуск авто прекратили 26 октября в 23:30.
Литовские источники информируют, что граница с Беларусью будет оставаться закрытой до заседания комиссии по нацбезопасности прибалтийской республики. Оно должно состояться в понедельник, 27 октября.
До закрытия литовцами границы на сопредельную сторону из пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" выехали только 110 грузовиков. Сейчас в электронной очереди на выезд в Литву зарегистрировано почти 1 600 грузовых транспортных средств. Выезда ожидают 420 легковых авто.