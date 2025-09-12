Граница Беларуси и стран ЕС: работают 3 пункта пропуска из 14

Ситуация на белорусско-литовской границе контролируемая, наши таможенники и пограничники работают в усиленном режиме.



На 12 сентября выезд в ЕС из Беларуси для легковых авто возможен через литовское направление - это "Каменный Лог" и "Бенякони".



По состоянию на 14:00 150 и 110 машин в ожидании. Количество грузового транспорта непривычно мало - чуть более 700 грузовиков. Латвийское направление абсолютно свободно.