Граница Беларуси и стран ЕС: работают 3 пункта пропуска из 14

Ситуация на белорусско-литовской границе контролируемая, наши таможенники и пограничники работают в усиленном режиме.

На 12 сентября выезд в ЕС из Беларуси для легковых авто возможен через литовское направление - это "Каменный Лог" и "Бенякони".

По состоянию на 14:00 150 и 110 машин в ожидании. Количество грузового транспорта непривычно мало - чуть более 700 грузовиков. Латвийское направление абсолютно свободно.

Елена Сергеева, официальный представитель Сморгонской погрангруппы

Елена Сергеева, официальный представитель Сморгонской погрангруппы: "В зоне ожидания электронной очереди перед пунктом пропуска сейчас находятся 180 легковых и 360 грузовых транспортных средств. Очереди на въезд в Республику Беларусь нет. В настоящее время увеличение транспортного потока не наблюдается".

Несмотря на небольшой поток транспорта, литовские контрольные службы за сутки оформили 13 % и 28 % большегрузов от нормы.

