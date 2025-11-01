Громыко: В Европе неизбежно поймут, что вести дела так, как будто мир застрял во времени, нельзя

Почему европейцы так испугались диалога о безопасности в Минске (речь о проведенной 28-29 октября III Минской международной конференции по евразийской безопасности), что накануне, когда съезжали все участники, даже прикрыли литовскую границу? На этот вопрос порассуждал в "Актуальном интервью" директор Института Европы РАН, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Громыко.

"Мне кажется, это лучше описать не как испуг, а как нежелание давать надежду и любой шанс мирному процессу. Они считают, что бояться им нечего, потому что они вкладывают сотни миллиардов евро и долларов в ВПК. Они считают, что у них есть еще и время, чтобы давить на наши страны, но так не думает очень большое количество людей, живущих в странах с такими правящими элитами, если их можно так назвать", - отметил собеседник.

Участники III Минской международной конференции по евразийской безопасности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff3f981-1188-4a73-9d80-d37c1efc6e9e/conversions/5a1aa462-192d-47aa-8176-e27ec1e4edb1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff3f981-1188-4a73-9d80-d37c1efc6e9e/conversions/5a1aa462-192d-47aa-8176-e27ec1e4edb1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff3f981-1188-4a73-9d80-d37c1efc6e9e/conversions/5a1aa462-192d-47aa-8176-e27ec1e4edb1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff3f981-1188-4a73-9d80-d37c1efc6e9e/conversions/5a1aa462-192d-47aa-8176-e27ec1e4edb1-xl-___webp_1920.webp 1920w Участники III Минской международной конференции по евразийской безопасности

Все видят, как за последние два года меняется общественное настроение и в США, и в Европе. Директор Института Европы РАН выразил уверенность, что в Соединенных Штатах действительно происходит серьезное переосмысление, что делается в их национальных интересах, а что - нет. В Западной Европе еще только идут, но неизбежно придут к пониманию тех же самых вещей. Поймут, по словам Алексея Громыко, что вести дела так, как будто мир застрял во времени, что можно пользоваться силовым воздействием и делать вид, что любой стране можно вести себя таким образом, не учитывать интересы ядерной державы (России) искажать позицию, блефовать, выдумывать разного рода опасности, причем все это делать ради своего же интереса (лоббирования ВПК, удержания у власти, манипуляций общественным мнением), нельзя.

"Есть известное изречение, которое я немного перефразирую: обманывать часть населения можно, но обманывать целый народ долго нельзя, поэтому сегодня видны антисистемные политические движения "слева" и "справа". Многие из представителей за последние 10-15 лет уже вошли во власть или претендуют на то, чтобы выиграть выборы, причем это относится и к ведущим странам в Европе", - обратил внимание член-корреспондент РАН.

Алексей Громыко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c451181e-5312-453b-aff7-24e6568708ba/conversions/7e025c96-a994-484c-a879-2e1d2f45bd8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c451181e-5312-453b-aff7-24e6568708ba/conversions/7e025c96-a994-484c-a879-2e1d2f45bd8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c451181e-5312-453b-aff7-24e6568708ba/conversions/7e025c96-a994-484c-a879-2e1d2f45bd8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c451181e-5312-453b-aff7-24e6568708ba/conversions/7e025c96-a994-484c-a879-2e1d2f45bd8d-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Громыко

Он считает, что некоторым политическим деятелям надо иметь терпение, стрессоустойчивость, стойкость как политическую, так и финансовую, военную, социальную, чтобы выдержать натиск и дождаться следующего электорального цикла, как это случилось в ряде стран, например, в США. "Сегодня мы наблюдаем, как происходит возвращение более здравомыслящих политиков в Словакии, а теперь и в Чехии. Видим, как все больше людей голосуют за партии, находящиеся пока в оппозиции в Германии, Франции", - заявил Алексей Громыко.

Он уверен, что нельзя говорить о том, что ситуация безнадежная. Наоборот, есть сдвиги, и они являются глубинными, "но сопротивление европейской и в целом западной партии войны очень сильное и ожесточенное". По мнению Алексея Громыко, это надо понимать и готовиться к тому, что впереди еще будет непростой транзит от пропаганды к здравому смыслу.