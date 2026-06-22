Грозы, град и шквалистый ветер: Минск и Минский район накрыла непогода

Минск и Минский район накрыла непогода. После жары в столичный регион пришел мощный грозовой фронт, который принес сильные ливни, грозы, местами град и шквалистый ветер. В Минске из-за сильного дождя было нарушено движение транспорта.

Так, на нескольких улицах образовались подтопления. Дзержинск тоже оказался во власти непогоды. Город накрыли сильный ливень и град. По словам местных жителей, некоторые градины достигали более сантиметра в диаметре.