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Грозы и до 28 °C. МЧС Беларуси предупреждает о факторах опасности 21 июля
Автор:Редакция news.by
Днем 21 июля по Беларуси прогремят грозы. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. При этом ожидается до 28 градусов тепла.
В МЧС предупреждают: во время ливней возникает опасность гибели людей на воде при купании. Водители и пешеходы должны учитывать, что в сложных погодных условиях снижается видимость на дорогах, затрудняется движение транспорта, что приводит к увеличению числа ДТП.
Могилевская область тем временем продолжает ликвидацию последствий стихии, обрушившейся на регион 9 и 10 июля. Работы по очистке областного центра не прекращались и в выходные. Накануне ребята молодежного поискового отряда "Т-34", курсанты МЧС, работники предприятий ликвидировали последствия урагана на Юго-Восточном кладбище.