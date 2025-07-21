Грозы и до 28 °C. МЧС Беларуси предупреждает о факторах опасности 21 июля

Днем 21 июля по Беларуси прогремят грозы. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. При этом ожидается до 28 градусов тепла.

В МЧС предупреждают: во время ливней возникает опасность гибели людей на воде при купании. Водители и пешеходы должны учитывать, что в сложных погодных условиях снижается видимость на дорогах, затрудняется движение транспорта, что приводит к увеличению числа ДТП.