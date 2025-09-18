ГТК: Беларусь не применяет жестких мер к польским фурам, мы поступаем как нормальные соседи

Нынешнюю ситуацию на рубежах обсуждают в Минске на международной научно-практической конференции таможенников. Как заявил глава ГТК Беларуси, наша страна не применяет жестких мер к польским фурам, мы поступаем как нормальные соседи.

Владимир Орловский отметил, что с учетом быстро меняющейся обстановки, как, например, закрытие польской границы, актуальные вопросы возникают буквально на ходу. Важнейшим же остается транзит через страны ЕАЭС, а также безопасность при транспортировке товаров до конечного пункта назначения.

Отдельно он остановился на ситуации на границе. Беларусь идет навстречу польскому бизнесу: продлен срок пребывания польских фур на территории страны. "Мы поступаем как соседи, не применяем жестких мер к польским фурам, продлеваем сроки их нахождения на нашей территории на тот период, который, как считаем, достаточный, чтобы принять правильное решение в части функционирования пунктов пропуска", - отметил Владимир Орловский.