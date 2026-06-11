ГУВД: Почти 40 % всех преступлений в Минске относятся к киберпреступлениям

В Беларуси ежедневно фиксируются сотни сообщений о действиях мошенников.

Расскажем, как работают современные схемы обмана и как не стать их жертвой.

Современные схемы обмана

Почти 40 % всех преступлений в Минске относятся к киберпреступлениям. Об этом 11 июня рассказали в ГУВД Минска во время пресс-конференции, посвященной кибербезопасности.

В целом по стране за день в милицию поступают порядка 500 звонков о подобных преступлениях. Речь идет о телефонном мошенничестве. Схема, можно сказать, уже классическая. Людям звонят якобы из правоохранительных органов, предлагают участвовать в спецоперации или, например, уличают уже будущих потерпевших в том, что они якобы спонсируют экстремистскую деятельность. Под различными предлогами пытаются выманить личные данные, а дальше дело техники.

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Как рассказал Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома, большое количество преступлений регистрируется по фактам продажи злоумышленниками несуществующих товаров и услуг в интернете. Мошенники просят предоплату, но делать этого ни в коем случае не стоит. Покупатель должен четко знать, что, приобретая, заказывая товар через сеть Интернет, оплата производится только лишь после его получения. Что касается не менее распространенного способа совершения преступления, связанного со звонками мошенников от имени правоохранительных органов, работников банковских учреждений, различных организаций, ведомств и служб, следует знать, что никто из них не будет просить никакие реквизиты: ни реквизит доступа в систему дистанционного банковского обеспечения, ни логины, ни пароли, ни пришедшие СМС-сообщения. "И самое главное - никто ни в коем случае не будет требовать выполнения каких-либо действий, связанных с деньгами", - отметил Дмитрий Стасюлевич.

Сегодня зачастую мошенники звонят гражданам от имени самых различных структур и организаций: от правоохранителей до ЖКХ, Минскводоканала, Белпочты. Истории разные, но сценарий по сути один: людей запугивают, а потом заставляют якобы задекларировать деньги.

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Ольга Тарасевич, замначальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску:

"К нам пришел достаточно преклонного возраста мужчина с пакетом и говорит: "Я хочу задекларировать деньги". И тогда мы поняли, что должны проводить профилактику среди населения, предупреждать о том, что мы не просим, чтобы нам приносили какие-либо деньги. Действительно, у нас строится диалог с нашими плательщиками, с гражданами. Все наши граждане являются плательщиками налогов, поэтому у всех есть учетные номера плательщиков, и обо всех мы знаем. Налоговые органы не используют мессенджеры. Единственные варианты, когда используются мессенджеры, если наши граждане находятся за пределами территории Республики Беларусь, мы можем позвонить по видеосвязи. Но еще раз повторюсь, мы не будем спрашивать какие-то дополнительные персональные данные, мы не будем спрашивать номера банковских карточек банковские, нам это не нужно, мы это все знаем".