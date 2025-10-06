Ибрагимов: Для стран Персидского залива Беларусь - это качество продукции и надежность поставок

"Беларусь славится своей продукцией, продукцией главным образом агропромышленного комплекса, фармацевтики, сельского хозяйства. Это все то, что импонирует Оману, Эмиратам. В силу специфики, региональных и географических особенностей, в которых располагаются Оман, Эмираты и все прочие страны залива, конечно же, Беларусь здесь может прийти на помощь им. Давайте посмотрим все же на то, что там постоянно жарко, там могут быть засухи, могут быть определенные проблемы, перебои с продуктами питанием. Понятное дело, что могут другие страны подсуетиться. Но вопрос качества и вопрос цены - все это очень сильно устраивает Оман и Эмираты, всех остальных".