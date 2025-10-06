3.68 BYN
Ибрагимов: Для стран Персидского залива Беларусь - это качество продукции и надежность поставок
Оман заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сферах сельского хозяйства и легкой промышленности. Эксперты отмечают, что страны Персидского залива ценят нашу продукцию за качество и надежность поставок.
Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:
"Беларусь славится своей продукцией, продукцией главным образом агропромышленного комплекса, фармацевтики, сельского хозяйства. Это все то, что импонирует Оману, Эмиратам. В силу специфики, региональных и географических особенностей, в которых располагаются Оман, Эмираты и все прочие страны залива, конечно же, Беларусь здесь может прийти на помощь им. Давайте посмотрим все же на то, что там постоянно жарко, там могут быть засухи, могут быть определенные проблемы, перебои с продуктами питанием. Понятное дело, что могут другие страны подсуетиться. Но вопрос качества и вопрос цены - все это очень сильно устраивает Оман и Эмираты, всех остальных".
Политолог подчеркнул, что Беларусь славится своей качественной продукцией. Само слово "Беларусь" отождествляется у этих стран со знаком качества. Если даже почитать медиа этих государств, они пишут, чем славится Беларусь - славятся продукты питания и товары первой необходимости.
"Это то, что наиболее жизненно важно для любой страны мира. И в данном случае Беларусь выступает как ответственный партнер, как ответственный игрок", - отметил эксперт.