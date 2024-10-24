3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Игорь Сергеенко встретился с послом Китая - обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
Глава нижней палаты белорусского парламента встретился 24 октября с послом Китая в нашей стране. В ходе встречи обсуждались не только вопросы межпарламентского сотрудничества, но и весь комплекс взаимоотношений двух стран.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Да, между нами много километров, но они никак не влияют на наше сотрудничество. 2022 год был знаменательным в истории отношений Беларуси и Китая, тогда родилась совместная декларация о всепогодном и всестороннем стратегическом сотрудничестве наших стран. Это явилось основой соглашений между парламентами Китая и Беларуси".
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: "Китай и Беларусь - настоящие друзья и надежные партнеры. Наши отношения выстраиваются на основе взаимодоверия, искренности под руководством лидеров - Си Цзиньпина и Александра Лукашенко. Китайско-белорусское всестороннее и всепогодное стратегическое партнерство находится на самом высоком уровне. Мы видим, что в настоящее время сотрудничество между странами в области политики, экономики, безопасности и культуры постоянно расширяется".
Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Между нами много километров, но они никак не влияют на наше сотрудничество. 2022 год был знаменательным в истории отношений между КНР и Республикой Беларусь. Тогда появилась совместная декларация о всепогодном и всестороннем стратегическом сотрудничестве. Это явилось основой соглашений между парламентами Китая и Беларуси о взаимном сотрудничестве. Был создан комитет высокого уровня, это является основой глубокой проработки различных вопросов, связанных с построением правовых систем.
1 октября свой 75-летний юбилей Китайская народная республика встретила в качестве ведущей промышленной державы планеты. Сотрудничество с Беларусью в этой сфере, а также в иных, приносит несомненную пользу Пекину и Минску.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек