Игорь Сергеенко встретился с послом Китая - обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

Глава нижней палаты белорусского парламента встретился 24 октября с послом Китая в нашей стране. В ходе встречи обсуждались не только вопросы межпарламентского сотрудничества, но и весь комплекс взаимоотношений двух стран.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Да, между нами много километров, но они никак не влияют на наше сотрудничество. 2022 год был знаменательным в истории отношений Беларуси и Китая, тогда родилась совместная декларация о всепогодном и всестороннем стратегическом сотрудничестве наших стран. Это явилось основой соглашений между парламентами Китая и Беларуси".

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: "Китай и Беларусь - настоящие друзья и надежные партнеры. Наши отношения выстраиваются на основе взаимодоверия, искренности под руководством лидеров - Си Цзиньпина и Александра Лукашенко. Китайско-белорусское всестороннее и всепогодное стратегическое партнерство находится на самом высоком уровне. Мы видим, что в настоящее время сотрудничество между странами в области политики, экономики, безопасности и культуры постоянно расширяется".

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Между нами много километров, но они никак не влияют на наше сотрудничество. 2022 год был знаменательным в истории отношений между КНР и Республикой Беларусь. Тогда появилась совместная декларация о всепогодном и всестороннем стратегическом сотрудничестве. Это явилось основой соглашений между парламентами Китая и Беларуси о взаимном сотрудничестве. Был создан комитет высокого уровня, это является основой глубокой проработки различных вопросов, связанных с построением правовых систем.