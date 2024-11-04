Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко

Президент Беларуси никогда не упускает возможность пообщаться с людьми. В этот раз повезло женскому футбольному клубу "Минск". На тренировку команды заглянул Александр Лукашенко. Девчонки не стушевались. Получили и автограф Первого, и общую фотографию.

По следам той встречи - пообщался с игроками и тренерами.

Игроки женского футбольного клуба "Минск" заполучили автограф главы государства. Наш Президент всегда открыт для общения. Накануне после реконструкции был открыт стадион "Трактор". Александр Лукашенко посещал знаковый для столицы спортивный объект. В это время команда тренировалась. Но ради такого гостя можно и остановить процесс. Что касается мяча, то он теперь находится на базе команды. Да, после встречи прошло больше суток, но такие моменты запоминаются навсегда.

Лиана Мирошниченко, полузащитник ЖФК "Минск": "Эмоции положительные только. Такое бывает раз в жизни. Мы очень рады, что так получилось, что именно к нам Президент приехал".

Женский футбол - это не просто спорт, а очень красивый спорт. Например, Ульяна Узун на поле - полузащитник команды. Но вчера встречала Президента с цветами. В ответ также был подарен букет.

Ульяна Узун: "Очень было приятно получить от Президента букет. Это будет память на всю жизнь".

На обновленном "Тракторе" будет свои матчи проводить ФК "Минск". Теперь команда полностью укомплектована, имею в виду инфраструктуру. Есть поле с искусственным покрытием на Маяковского, поля по проспекту Победителей и еще на Ванеева шикарный стадион. Трибуны вмещают почти 6 тыс. человек. Газон натуральный. Играй не хочу.

Андрей Пышник, главный тренер ЖФК "Минск": "Живем, развиваемся, стадион открываем. Поэтому все отлично, все нормально. Футбольный клуб развивается. Я думаю, что и дальше так будет. Видя вчерашний день, да, я уверен, что так и будет".