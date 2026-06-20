Игуменья Евдокия - в проекте о сильных женщинах "ОНА"

Без христианских традиций невозможно духовное возрождение. Таким мнением с "Первым информационным" поделилась героиня новой серии проекта о сильных женщинах "ОНА". Игуменья Евдокия более 20 лет служит настоятельницей Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Это одна из древнейших сохранившихся обителей Восточной Европы и духовный центр православия в Беларуси.

"Главная задача этих духовных центров - чтобы они помогли людям понять смысл жизни на земле, обратиться к Богу и жить по закону Божьему. А если человек живет по закону Божьему, то все в порядке. Преподобная всем руководит. Я тут просто как орудие у нее. Так вот пытаюсь молиться, призывать ее на помощь. Я чувствую и знаю, что она управляет всем".