Их закружил майский вальс. 45 молодежных пар получили мастер-класс от белорусских профессионалов

Красиво, трогательно и эмоционально! В Беларуси дан старт республиканской акции "Вальс Победы". Первые участники - 45 молодежных пар. Им сегодня выпала уникальная возможность научиться танцу. И все под руководством профессионалов.

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Атмосфера такая же, как в Победном 1945-м году, когда тысяча, а то и миллион, людей выходили на площади городов и сел и просто танцевали, радовались этому долгожданному миру. И это был "Вальс Победы", и он вновь объединяет поколения спустя года.



В Минске во Дворце Республики зазвучали первые аккорды этой красивой традиции. 45 молодых пар получили урок вальса от белорусских мастеров танцевального спорта. Учат самым базовым движением. Прямой шаг, поворот, смену позиций в паре. Кстати, в этом году танец исполняется под песню "Майский вальс".

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"Для нас это, правда, очень большая честь, потому что мы с большим уважением относимся ко всему, что было, к исторической памяти, и для нас, правда, это очень важно. Мы рады принять участие, хоть это и волнительно, хоть есть переживания, такой мандражик, но мы рады", - заметила учащаяся Минского государственного энергетического колледжа Ксения Кардис.

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"Всегда хотели поучаствовать в подобных мероприятиях. Считаем, что нужно чтить память нашей Родины, тем более такими вот мастер-классами. Это очень красиво, элегантно, и нам всегда нравилось за этим наблюдать. Все такие нарядные, красивые. Ребята танцевали очень классно, очень красиво, волнительно", - поделилась своими эмоциями учащаяся гимназии № 12 Минска Ксения Хвойницкая.

Трогательный танцевальный проект Республиканского общественного объединения «Белая Русь» проходит в пятый раз. Он охватит все города нашей страны. Акция международная, поэтому к "Вальсу Победы" подключилась и Россия.

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Андрей Басак, зампредседателя РОО "Белая Русь": "За два года более 200 российских городов подключились к этой акции. В этом году мы получили уже подтверждение из 50 городов, что они также примут участие в нашей акции. Эта акция проводится во всех городах нашей республики, областных, районных центрах и даже небольших поселках и населенных пунктах. Это наша традиция. Я надеюсь, что эта традиция сохранится. И вот те молодые люди, которые сегодня принимают, будут эту традицию только приумножать".