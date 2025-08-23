Информация, затерявшаяся в веках. Археологи исследуют захоронение древних славян на юге Беларуси

Глубины славянской истории исследует белорусско-российская археологическая экспедиция на юге Беларуси. В окрестностях деревни Горошков Речицкого района сотрудники Государственного Эрмитажа, Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова, а также волонтеры изучают дохристианскую эпоху.

Научный интерес союзной экспедиции вызвал уникальный комплекс из памятников двух культур - милоградской и более поздней зарубинецкой. Вблизи двух древних поселений и захоронения предков восточных славян Южно-Белорусская экспедиция изучает место погребения язычников. Предположительно, в окрестностях деревни Горошков находится захоронение древних славян.

Сантиметр за сантиметром археологи осторожно снимают слой песка

Раскопки ведутся на глубине до полуметра. Сантиметр за сантиметром археологи мастерком и кисточкой осторожно снимают слой песка, достают хрупкие находки, пролежавшие в земле более 2 тыс. лет.

Специалисты считают, что на этом месте захоронено 200 носителей зарубинецкой культуры. Они уверены: здесь также можно обнаружить посуду, оружие, украшения. По находкам судят о роде занятий предков, их мировоззрении, степени влияния кельтской культуры на зарубинецкую.

Найдены украшения из бронзы и железа, застежки для одежды, металлические наконечники копий

Научный сотрудник Государственного Эрмитажа Лариса Воротинская продемонстрировала найденную глиняную лепную миску, причем разбитую. "Мы предполагаем, что она была специально разбита, существовал такой обряд ритуальной порчи", - пояснила специалист.

Раскопки в этой местности ведутся беспрерывно 10 лет. Изучена площадь в 10 тыс. квадратных метров. За это время найдены десятки глиняных лепных сосудов, украшения из бронзы и железа, застежки для одежды, металлические наконечники копий. Археологи работают, чтобы подтвердить гипотезу о том, что в дохристианскую эпоху именно славяне населяли эти земли.

Александр Дробушевский, научный сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова

"Найдены две оплавленные античные гладчатые бусины, то есть они были в погребальном костре. Это еще одно свидетельство, что наши предки в то время обменивались с античными центрами Северного Причерноморья. А прекратил функционировать могильник и это поселение в I веке нашей эры, во всяком случае следов какого-то погрома нет".

"Это моя четвертая экспедиция, но именно здесь я первый раз видела цельные сосуды, - рассказала руководитель студенческого археологического отряда Таисия Антышева. - До этого мы находили какие-то черепки, обломки, а здесь прямо из земли можно достать целую мисочку или горшочек. Нельзя сразу его вытягивать, надо аккуратно мастерком со всех сторон откопать".