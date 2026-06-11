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Инспекторы ГАИ станут заметнее на дорогах Беларуси
Инспектор ГАИ на дороге станет заметнее. Новации в экипировке сотрудников ДПС Беларуси - светоотражающий жилет с обновленным дизайном и персональный красно-синий маячок - представили министру внутренних дел. Показ состоялся во время учебно-методического сбора.
ГАИ - подразделение практическое, ежедневно инспекторы рискуют собой, преграждая путь нарушителям. И здесь важно соблюдать меры личной безопасности.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право - право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. ГАИ - это практическое подразделение, сотрудники которого каждый день рискуют жизнью. С помощью транспорта либо собой закрываете дороги, преграждаете движение, особенно если водитель находится в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте".
11 июня прозвучали и конструктивные замечания. Много аварий с тяжелыми последствиями среди любителей мототранспорта. Из предложений - создать мобильные рейдовые группы для выявления и пресечения нарушений, активнее задействовать возможности системы мониторинга общественной безопасности. У лихачей не должно быть чувства безнаказанности.