Инспекторы ГАИ станут заметнее на дорогах Беларуси

"Для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право - право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. ГАИ - это практическое подразделение, сотрудники которого каждый день рискуют жизнью. С помощью транспорта либо собой закрываете дороги, преграждаете движение, особенно если водитель находится в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте".