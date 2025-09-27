3.64 BYN
Институт машиностроения НАН Беларуси разработал экскурсионный электробус для Ботанического сада
Беларусь удерживает лидерство во многих сферах промышленности и особенно отличилась в машиностроении, оно стало одной из ключевых отраслей белорусской промышленности. В Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси работают по полному циклу: от идеи и дизайна до расчетов, проектирования, испытаний и сертификации.
За этот год был разработан электробус на 11 пассажирских мест, специально для закрытых зон. Этот экологичный транспорт сделан под заказ для национального Ботанического сада и войдет в эксплуатацию уже в 2026 году.
Виктор Бахонко, начальник отдела промышленного дизайна Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
"Разрабатывается несколько проектных решений по Ботаническому саду, например, машина для развоза экскурсионных групп в размере 11 человек, маршрут выбран совместно с Ботаническим садом, и по этому пути будет осуществляться подвоз".
Сергей Поддубко, гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
"Наши партнеры - практически все крупные предприятия нашего машиностроительного комплекса - БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш, Минский моторный завод и другие предприятия, с которыми мы имеем совместные проекты, а также помогаем создавать современную технику".
Институт машиностроения разрабатывает инновационные решения для различных отраслей. Электрогрузовики МАЗ, комбайны с электроприводом и даже робототехнический комплекс. И это только часть впечатляющих разработок.