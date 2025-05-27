Интрига недели: когда и где состоится продолжение переговоров о мире

Главная интрига этой недели - когда и, главное, где состоится продолжение переговоров о мире между делегациями России и Украины. Западные ресурсы разложили свои карты - не военные, а гадальные - и предположили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая. Подробнее в программе "Это другое".

Важным итогом первого раунда переговоров по Украине стал обмен военнопленными тысяча на тысячу. Из них, нужно отметить, российская сторона вернула 120 гражданских, которых украинская власть репрессировала.

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Стив Самарин, политолог (США):

"Тысяча человек с одной стороны, тысяча человек с другой стороны. Это чьи-то сыновья, отцы, мужья вернутся домой, вернутся к своим семьям. Это колоссальное достижение, и хотя бы ради этого стоило собраться. Но в дальнейшем такие переговоры будут носить тактический характер, и будут определяться конкретные шаги. А вот цель будет обозначена и окончательно утверждена на встрече глав Российской Федерации и Соединенных Штатов. Маловероятно, чтобы к этой встрече допустили кого-то из Европы. И, конечно, господин Зеленский тоже не будет принимать участие в этой встрече".

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Обмен, возврат своих людей на родину - большое и важное дело. По итогам ряда предыдущих переговоров с 2014 года, включая и Минские соглашения, единственное условие из всех, которое выполняла украинская сторона, - это обмен военнопленными. И то ситуативно. Под электоральную кампанию, например. Так что говорить о дальнейшем конструктивном контакте пока не приходится, так как ранее не было прецедентов. А вот ожидать нерациональных и агрессивных действий стоит вполне.

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Дмитрий Новиков, доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук:

"Скорее всего, американцы, даже выйдя из переговоров, не захлопнут дверь. Они просто скажут, что на текущем этапе стороны не договорились, хотя мы сделали очень много для того, чтобы создать для этого предпосылки. Вероятно, виноватой стороной будет в большей степени назначена сторона украинская, которая проявляет гораздо большую строптивость в ходе переговорного процесса. И администрация Трампа просто займет позицию, что как только вы будете готовы к тому, чтобы вернуться за стол переговоров, мы будем готовы этот стол переговоров предоставить и выступить в качестве посредника".

Это другое | Переговоры о мире между Россией и Украиной: где и когда состоится второй раунд? Главная интрига недели - КОГДА, а главное, ГДЕ состоится продолжение переговоров о мире между делегациями России и Украины. Западные ресурсы разложили свои карты, не военные, а гадальные и предположили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая. Об итогах первого переговорного раунда и его вероятном продолжении - в проекте Ксении Лебедевой "Это другое". 27.05.2025 22:10

То есть вполне речь может идти о заморозке переговорного процесса на неопределенный период по причине неготовности Украины разговаривать. А Украине это и на руку, так как завершать конфликт объективно она не собирается.

Это какое-никакое время на перегруппировку и дополнительное укрепление. Возможно, именно поэтому пока стороны не торопятся озвучивать дату и место следующего официального этапа. При этом как таковые переговоры не заканчивались. В Стамбуле говорят, что они перешли в закулисный режим. В том числе обсуждается место новой официальной встречи делегаций двух стран. Россия рассматривает Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как подходящие площадки для проведения прямых переговоров с Украиной. А в качестве посредника все же выбирают Турцию.