Ипатов рассказал, какой инструмент укрепляет единство и консолидацию общества в Беларуси

В 2020 году, когда белорусское общество хотели "расшатать", была выработана достаточно эффективная форма взаимодействия граждан и государства. Диалоговые площадки - это хорошая форма работы с населением. Об этом заявил зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов в "Актуальном интервью".

"Диалоговые площадки - очень хорошая форма работы, и здесь можно охватывать самые различные слои населения", - отметил зампредседателя Палаты представителей.

Он пояснил, что депутаты, обладая разнообразным профессиональным опытом, большим багажом знаний, являются идеальными кандидатами для открытого диалога с населением: "В депутатский корпус входят люди, которые уже прошли определенный жизненный путь. Они имеют опыт в конкретной сфере жизнедеятельности: врачи, учителя, бывшие управленцы, молодые люди, которые состояли в общественных объединениях".

Вадим Ипатов:

"Попадая в парламент, они, 110 человек, постоянно общаются между собой, проходят через семинарские занятия, расширенные заседания профильных комиссий, которые занимаются соответствующими законопроектами, встречаются в парламенте с руководством правительства, правоохранительными органами, судьями. Получают достаточно объемный пакет информации. И это позволяет разговаривать с людьми на самые разные темы".