Ипатов рассказал, какой инструмент укрепляет единство и консолидацию общества в Беларуси
В 2020 году, когда белорусское общество хотели "расшатать", была выработана достаточно эффективная форма взаимодействия граждан и государства. Диалоговые площадки - это хорошая форма работы с населением. Об этом заявил зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов в "Актуальном интервью".
"Диалоговые площадки - очень хорошая форма работы, и здесь можно охватывать самые различные слои населения", - отметил зампредседателя Палаты представителей.
Он пояснил, что депутаты, обладая разнообразным профессиональным опытом, большим багажом знаний, являются идеальными кандидатами для открытого диалога с населением: "В депутатский корпус входят люди, которые уже прошли определенный жизненный путь. Они имеют опыт в конкретной сфере жизнедеятельности: врачи, учителя, бывшие управленцы, молодые люди, которые состояли в общественных объединениях".
Вадим Ипатов:
"Попадая в парламент, они, 110 человек, постоянно общаются между собой, проходят через семинарские занятия, расширенные заседания профильных комиссий, которые занимаются соответствующими законопроектами, встречаются в парламенте с руководством правительства, правоохранительными органами, судьями. Получают достаточно объемный пакет информации. И это позволяет разговаривать с людьми на самые разные темы".
По словам зампредседателя, главная цель диалоговых площадок - информировать общество и укреплять его единство: "Эти диалоговые площадки имеют определенные цели, прежде всего, доведение достоверной информации о деятельности государства. Чтобы получать наибольший эффект, работа ведется сразу с группами, например, молодыми людьми, представителями, тяжелой промышленности, легкой промышленности. У каждой группы свои особенности. Но в конечном итоге результат должен быть один - единство и консолидация нашего общества".