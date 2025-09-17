Ирина Костевич рассказала, какие изменения в готовят белорусские депутаты в социальной сфере

В преддверии Дня народного единства парламент открыл очередную сессию. В Палате представителей больше 20 законопроектов. Они касаются самых разных сфер - от национальной безопасности до качества жизни белорусов. В частности, депутаты приступили к работе над бюджетно-налоговым пакетом документов на 2026 год. А также готовят изменения в законодательство социальной направленности.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Первое - это готовится проект закона о внесении изменений в Трудовой кодекс. Это работа плановая, она проводится в рамках указа главы государства о законопроектной деятельности на 2025 год. Создана рабочая группа. И сегодня Министерство труда активно вместе, в том числе и с депутатским корпусом, работает над этим проектом, который войдет в апреле 2026 года уже в Палату представителей. Второй проект закона тоже касается вопросов труда, это безопасные и здоровые условия труда. Поэтому мы говорим о проекте закона об охране труда. Вот эти два, на мой взгляд, очень важных проекта, которые касаются не одного миллиона человек".