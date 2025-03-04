Исторический момент для милиции Минска: новое здание ГУВД торжественно открыли 4 марта

У правоохранителей Минска 4 марта двойной праздник. В День белорусской милиции состоялась торжественная церемония открытия нового административного здания ГУВД. Символично, что новое здание милиции открыли в Год благоустройства, которым объявлен 2025-й.

Минская милиция прошла тернистый пусть становления. Она была воссоздана в 1944 году, после освобождения белорусской столицы, для борьбы с преступностью и обеспечения спокойствия на улицах города. Сначала здание минской милиции размещалось на улице Революционной, затем переехало на Добромысленский переулок, где находилось более 70 лет. Чтобы оперативно реагировать на вызовы, были созданы новые подразделения, и на старом здании достроили шестой этаж, но этого оказалось недостаточно.

Открытие дополнительного корпуса, которое состоялось 4 марта 2025 года, приурочили ко Дню образования белорусской милиции. В церемонии приняли участие министр внутренних дел Иван Кубраков, мэр Минска Владимир Кухарев, председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня мы слышали, когда говорили те сотрудники, которые работают каждый день, принимая звонки от граждан нашего города, а их поступает порядка двух тысяч в сутки: правоохранители должны очень быстро, оперативно принимать решения, которые спасут жизнь человеку и не позволят произойти преступлению. Поэтому слова признательности и благодарности сотрудникам минской милиции за их службу, за все, что они делают для нашего города, для наших жителей и для гостей, которые приезжают к нам сюда, в столицу".

Сегодня мы гордимся безопасностью в нашей стране, отметила на мероприятии Наталья Кочанова. Об этом говорят и гости, приезжающие к нам. Но за безопасностью и спокойствием стоит каждодневный труд правоохранителей. И сегодня минская милиция - это люди, которые ценой своей жизни делают все для того, чтобы наша столица была такой прекрасной.