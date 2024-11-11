Мы продолжаем рассказывать историю развития белорусской армии под руководством нашего Главнокомандующего Александра Лукашенко. После распада Советского Союза Беларусь была восьмой страной в мире по запасам ядерного оружия. На вооружении находились как межконтинентальные баллистические ракеты, так и ракеты средней и малой дальности. Зачем в 96-м году Беларусь отказалась от ядерного оружия и как формировался оборонный щит Союзного государства?

Возрождение армии (1996-1999 гг..)

1996 год - непростой период для страны

В ноябре с территории Беларуси были вывезены последние ядерные ракетные комплексы и боеприпасы к ним. 22 июля 1993 года Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В то время предыдущее руководство Синеокой проводило тотальную демилитаризацию по указке западных опекунов. Именно поэтому прощание со стратегическим оружием проходило не только под звуки марша, но и под пристальные взгляды иностранных дипломатов.

Главнокомандующий Александр Лукашенко был категорически против этого решения. Но вердикт был вынесен еще до начала его карьеры Президента. После распада Советского Союза Беларусь была восьмой страной в мире по запасам ядерного оружия.



Белорусские секретные части ракетных войск стратегического назначения в те годы имели на вооружении как межконтинентальные баллистические ракеты, так и ракеты средней и малой дальности. Взамен отказа от этого оружия Великобритания, США и Россия предоставили республике гарантии безопасности. Они были зафиксированы в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года.



Лидеры держав пообещали Беларуси, что против ее территориальной целостности и политической независимости никогда не будет применяться оружие. Они заверили, что воздержатся от экономического принуждения, направленного на подчинение Беларуси своим собственным интересам. Как мы видим сегодня - это была очередная ложь.

Во второй половине 90-х Главнокомандующему удалось решить многие проблемы в военной сфере. Была четко определена стратегия и направления реформирования Вооруженных Сил на ближайшие пять лет. Преобразовано большинство соединений и воинских частей, оптимизирована система подготовки кадров. Активно проходит восстановление боевой техники и военных городков.

1997 год - период важных международных решений

19 декабря Беларусь и Россия заключают Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. На основе этого документа через год была утверждена Концепция оборонной политики двух стран. Вскоре появляется и план применения нового "подразделения".



Другими словами, теперь, в случае военной угрозы Беларуси или России одна из стран обязана подставить плечо помощи. Главнокомандующий, как всегда, мыслил стратегически: спустя почти 30 лет региональная группировка войск по-прежнему обеспечивает безопасность границ Союзного государства.

В прицеле внимания Президента и выполнение обязательств согласно Договору о коллективной безопасности. Беларусь присоединилась к документу в 1993-м году. До этого шли активные дискуссии по поводу нужно это стране или нет. Предыдущее правительство отстаивало идею нейтралитета, которая содержалась в Декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990-го года. Но все-таки документ был подписан.

Когда к власти пришел Александр Лукашенко, членство в ОДКБ не только сохранилось - работа в этом направлении активизировалась. До 2002 года Договор по своей сути представлял собой региональное соглашение, которое сыграло важную роль в поддержании тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической области. Только в начале двухтысячных было принято решение о придании Договору статуса международной организации.

В 1996-м продолжается оптимизация Вооруженных Сил. Численность армии составляет 85 тысяч человек, а к концу девяностых – 65 тысяч. Эта цифра сохранилась и по сегодняшний день. По решению Главнокомандующего в 1994 году останавливается ликвидация бронетехники. Как результат, Беларуси удается сохранить свыше полутора тысячи танков, две с половиной тысячи бронированных машин, более двухсот вертолетов и самолетов. К сожалению, из-за недальновидных решений постсоветского правительства страна потеряла около двух тысяч стальных исполинов, полторы тысячи БМП и 130 самолетов.

Начало двухтысячных - следующий этап трансформации белорусской армии