Красная тряпка перед взором европейского быка - именно так можно назвать Беларусь, которая продолжает отстаивать политику независимости и национальных интересов.

В очередной раз Брюссель, а следом и Варшава продемонстрировали: пока Минск не играет по их правилам и не идет на поклон, не будет и диалога. Как итог - даже не дожидаясь самих выборов в Беларуси, весь избирательный процесс и его итоги признали нелегитимными. Другое дело выборы в странах, где коллективный Запад уже прочно обосновался.

Издалека виднее. Циничный Запад вновь демонстрирует свою суть. Европарламент, а следом за ним и польский Сенат еще до старта голосования заявили о непризнании выборов Президента Беларуси, а власть в нашей стране назвали "нелегитимной". Наверное, именно такая заготовка была бы в кармане и у каждого из западных наблюдателей, представляющих, например, ОБСЕ. Вот только решили не ехать, мол, пригласили слишком поздно. В общем, ничего нового.

Грузинская история

А вот Грузия вполне насладилась европейским надзором. Парламентские выборы в республике тоже не были признаны демократическим сообществом.

Оуэн Мерфи, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в Грузии: "В течение всего периода поступали сообщения о запугивании, принуждении и давлении на избирателей, особенно на работников государственного сектора и экономически уязвимых слоев населения".

Украденные выборы: новый срок Санду

Зато международным стандартам точно соответствует то, что произошло в Молдове. Украсть у сотен тысяч человек право голоса и приписать несуществующие - вот лучшая тактика. Именно так Санду вновь стала президентом. При этом еще и на Россию набросилась.

Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы. Грязные деньги, незаконный подкуп избирателей, вовлечение враждебных сил за пределами страны и преступных группировок Майя Санду, президент Молдовы

И никого не волнует, что национальные наблюдатели зафиксировали под 800 нарушений в ходе голосования. Забыли и то, что в Москве отдать свой голос смогли далеко не все. На полмиллиона граждан Молдовы, проживающих в России, выдали всего 10 тысяч бюллетеней.

Беспроигрышный вариант: не можешь победить - отмени

Но все это цветочки в сравнении с отмененным волеизъявлением граждан Румынии. Конституционный суд страны просто аннулировал весь первый тур выборов президента, где победу одержал неудобный для всех Кэлин Джорджеску.

По сути в этот день коррумпированная система в Румынии проявила свое истинное лицо и заключила договор с дьяволом Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты Румынии

"По сути в этот день коррумпированная система в Румынии проявила свое истинное лицо и заключила договор с дьяволом".

Дальнейшая история особого смысла не имеет - все доводы о неправомерности решения Конституционного суда были отметены в сторону, а новые выборы назначена аж на 4 мая. За это время многое может произойти.