Иван Эйсмонт о Республиканском турслете милиции: Высокий уровень корпоративной культуры и единства

III Республиканский туристический слет Министерства внутренних дел проходит в учебном ведомственном центре в Горанях. Символично, что он посвящен 80-летию Великой Победы. Несколько тысяч правоохранителей со всей страны вместе с семьями принимают участие в спортивной программе.





Работает пневматический и страйкбольный тир. А еще нельзя пройти мимо грандиозной выставки современного служебного транспорта и ретроавтрмобилей. Экспозиция поражает масштабами.



На торжественную часть открытия приглашен и Председатель Белтелерадиокомпании.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Для меня это всегда особенное событие. Не секрет, что я служил в правоохранительных органах, и с тех пор прошло уже почти 20 лет. Тем не менее, я до сих пор приезжаю сюда, встречаю знакомых, друзей. Более того, хочу отметить, что некоторые из моих одногруппников, с которыми мы когда-то сидели за одной партой, сегодня уже генералы и присутствуют здесь, на этом мероприятии".

Иван Эйсмонт добавил, что всегда получает огромное удовольствие и от того, как все организовано, и от самой атмосферы.

"Хочу выразить большой комплимент руководству Министерства внутренних дел за высочайший уровень корпоративной культуры и единства в МВД. Это особенно чувствуется на таких мероприятиях. В общем, замечательный праздник: здесь собрались тысячи людей, и я действительно получаю удовольствие от происходящего", - поделился впечатлениями Председатель Белтелерадиокомпании.