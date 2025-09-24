"Молдова, Румыния, Украина имеют тот же самый центр, откуда получают указания, центр контроля. Не факт, что мы находимся сейчас под влиянием Франции, наши лидеры имеют поддержку от Макрона, Урсулы фон дер Ляйен, премьера Британии. Эти же люди имеют полное влияние на события и на самого Зеленского. И эти люди являются им подконтрольными. Это первые детали, которые бросаются в глаза. Вторая деталь – это то, что молдавские власти находятся в электоральной истерике. За последние 4 года эта власть сумела добить экономику до 0 %, сумела сделать так, чтобы был самый большой отток людей из Молдовы за всю историю, пока существует эта страна, вела политику антинародную, нет никаких серьезных проектов или заявлений, с которыми выходить к людям. Поэтому власть начала пугать людей русским миром".