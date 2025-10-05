3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Иван Кубраков наградил милиционеров-комбайнеров на "Дожинках" в Кричеве
Милиционеров-комбайнеров и работников, которые обеспечивали бесперебойное функционирование техники в ходе уборочной кампании, наградил министр внутренних дел Иван Кубраков. Накануне в Кричеве прошли "Дожынки-2025".
Министр подчеркнул, что оказанная помощь аграриям - важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. "В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подтвердили: и качество, и объемы уборки в этом году значительно выше, чем в предыдущие. И вклад милиционеров также сыграл в этом немаловажную роль", - сказал глава правоохранительного ведомства.
Также министр нацелил и впредь следовать традициям и всегда достойно выполнять служебный долг. "Этот год для Республики Беларусь особенный. Мы отмечаем 80-летие Великой Победы и чтим память наших коллег и земляков, которые в годы Великой Отечественной войны защищали свою Родину, многие - ценой собственной жизни. Сегодня сотрудники органов внутренних дел не только обеспечивают внутреннюю безопасность, что стало нашей визитной карточкой. Безопасность - это не только правопорядок, но и экономическая стабильность. Если потребуется - станем в один строй и со строителями, и с хлеборобами. Не зря ранее милицию называли народной: правоохранители всегда рядом с населением, и я уверен, что эти лучшие традиции мы с вами продолжим", - отметил Иван Кубраков.
Перед началом жатвы по решению главы МВД в Могилевском регионе был сформирован специальный отряд из наиболее подготовленных правоохранителей, имеющих право управления сельхозтехникой. После дополнительного обучения они направились в хозяйства. Вклад в общий каравай превысил 10 тысяч тонн зерна.
За оказанное содействие губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко вручил министру внутренних дел благодарственное письмо.