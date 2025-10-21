IX Белорусский космический конгресс проходит в Минске

Инновационные проекты, искусственный интеллект, подготовка кадров для космической отрасли. О достигнутом и перспективах развития космической индустрии 21 октября говорят участники Белорусского космического конгресса.



"Космос наш!" - такими словами приветствовала участников форума первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская.





Также среди почетных гостей и уроженец Беларуси летчик-космонавт Олег Новицкий. Это крупнейшая площадка, которая уже в девятый раз собирает на базе Национальной академии наук экспертов-ученых и практиков.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси: "Все было непросто - от отбора до посадки. Было сложно и тяжело: и испытания, и центрифуга, и барокамеры, и когда тебя проверяют постоянно на вестибулярных столах и стульях и, конечно, сам полет, старт и спуск. Спуск - самый тяжелый этап, наверно, полета. Но ничего, с сильным экипажем мы справились".

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России: "Очень приятно, что именно это движение происходит в стенах Академии наук. И здесь представлены разработки разных предприятий белорусских. Какие-то нюансы были мне немножко непонятны, разработчики сразу поясняли все. Есть интересные моменты, много аппаратуры, с которой мы уже работали на орбите. Много очень разработок, которые можно было бы применить. Допустим, мы смотрели сегодня микродвигатели для спутников. Если заявленное соответствует, то было бы очень интересно в будущем испытать это и посмотреть".