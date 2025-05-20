Изменения в ЦЭ и ЦТ - сдаем гаджеты на этапе пропускного контроля

Все меньше времени остается до начала вступительной кампании. Как и в прошлом году, ЦЭ и ЦТ будут проходить в единые сроки для всех выпускников. Централизованный экзамен пройдет в 144 пунктах, а централизованное тестирование – в основные дни в 40 пунктах. Первый экзамен уже 26 мая. Что касается изменений в инструкции по проведению, в этом году есть 2 новшества.

Централизованное тестирование и экзамены - для одних словосочетание, от которого стынет кровь, для других - путь к мечте. В этом году правила игры слегка поменялись. Гаджеты придется сдавать еще на этапе пропускного контроля.

Ввели правило из-за того, что некоторые абитуриенты во время экзаменов пытались воспользоваться гаджетами в коридорах или санузлах. Второе изменение - в аудиториях теперь не будет учителей-предметников, только организаторы. Решение назрело во избежание слухов, что якобы педагоги-предметники могут подсказывать учащимся.

Те замечания, которые были выявлены по результатам РТ, устранены. Сейчас задача - обеспечить максимально комфортные и безопасные условия. Сформирована государственная комиссия.

"Она обеспечивает контроль за ходом проведения как выпускных, так и вступительных экзаменов. Абсолютно во всех пунктах сдачи ЦЭ и ЦТ государственная комиссия вправе обеспечить контроль за работой всех комиссий, которые созданы на местах, что тоже немаловажно. Третий, очень важный функционал, то, что государственная комиссия уполномочена рассматривать определенные обращения граждан, которые выходят за предмет правового регулирования. К примеру, это могут быть обращения, когда ребята зарегистрировались на одни предметы, на сдачу ЦЭ и ЦТ, а в последующем приняли решение о смене того или иного экзамена", - рассказал Андрей Иванец, министр образования Беларуси.