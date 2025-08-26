Изобилие продуктов и низкие цены: какой Беларусь увидел бельгийский блогер

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af748899-4eef-4fea-a4bb-0118364713e0/conversions/de114f9f-5b59-4a52-a61b-964662cfdf8e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af748899-4eef-4fea-a4bb-0118364713e0/conversions/de114f9f-5b59-4a52-a61b-964662cfdf8e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af748899-4eef-4fea-a4bb-0118364713e0/conversions/de114f9f-5b59-4a52-a61b-964662cfdf8e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af748899-4eef-4fea-a4bb-0118364713e0/conversions/de114f9f-5b59-4a52-a61b-964662cfdf8e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Блогер из Бельгии Роман Зубенко родом из России (город Красноярск), но часто украинские телеканалы берут его ролики и почему-то позиционируют украинским блогером, сбежавшим в Европу.

Сам Роман рассказал в "Актуальном интервью", что в 10-летнем возрасте переехал на Дальний Восток, в Хабаровск, а впоследствии эмигрировал в Европу в 2004 году. Там он уже проживает более 20 лет и позиционирует себя как российский блогер.

Белорусы массово узнали о Романе после его приезда в Беларусь, откуда он начал снимать ролики, прогуливаться по белорусским магазинам, показывать достопримечательности и достаточно лестно обо всем отзываться.

"Конечно, белорусская молочка славится абсолютно везде. А еще я удивлен в Беларуси изобилию (продуктов. - Прим. news.by) на полках магазинов и совершенно искренне это показывал, потому что в Европе полки магазинов таким изобилием не радуют", - сказал Роман. Также, по словам молодого человека, в Беларуси ценник раза в три дешевле, чем в Европе.

Роман Зубенко