Изобилие продуктов и низкие цены: какой Беларусь увидел бельгийский блогер
Блогер из Бельгии Роман Зубенко родом из России (город Красноярск), но часто украинские телеканалы берут его ролики и почему-то позиционируют украинским блогером, сбежавшим в Европу.
Сам Роман рассказал в "Актуальном интервью", что в 10-летнем возрасте переехал на Дальний Восток, в Хабаровск, а впоследствии эмигрировал в Европу в 2004 году. Там он уже проживает более 20 лет и позиционирует себя как российский блогер.
Белорусы массово узнали о Романе после его приезда в Беларусь, откуда он начал снимать ролики, прогуливаться по белорусским магазинам, показывать достопримечательности и достаточно лестно обо всем отзываться.
"Конечно, белорусская молочка славится абсолютно везде. А еще я удивлен в Беларуси изобилию (продуктов. - Прим. news.by) на полках магазинов и совершенно искренне это показывал, потому что в Европе полки магазинов таким изобилием не радуют", - сказал Роман. Также, по словам молодого человека, в Беларуси ценник раза в три дешевле, чем в Европе.
Собеседник признался, что с Республикой Беларусь уже был знаком - пять лет назад приезжал в Брест. "У меня было, по-моему, пять визитов. Я делал зубы, потому что в Беларуси это в разы дешевле, а еще тут приятные доктора и хорошие импланты. Беларусь хороша, это однозначно. Спустя пять лет вижу изменения. В стране активно культивируются традиционные ценности: семья, вероисповедание, что очень важно", - заметил Роман Зубенко.