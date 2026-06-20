К 85-летию начала ВОВ покажем двухсерийный документальный фильм "Лето 1941-го. На рассвете войны"

Впервые в отечественной документалистике акцент сделан не на хронику катастроф, а на хронологию героизма начального периода Великой Отечественной войны - это защита Брестской крепости, оборона Могилева, Лепельский танковый контрудар, освобождение Жлобина и Рогачева. Впервые на всем протяжении советско-германского фронта были отбиты города. Пусть на месяц, но они оставались советскими.