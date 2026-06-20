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К 85-летию начала ВОВ покажем двухсерийный документальный фильм "Лето 1941-го. На рассвете войны"
Автор:Редакция news.by
К 85-летию начала Великой Отечественной войны представим двухсерийный документальный фильм Елены Бормотовой.
Впервые в отечественной документалистике акцент сделан не на хронику катастроф, а на хронологию героизма начального периода Великой Отечественной войны - это защита Брестской крепости, оборона Могилева, Лепельский танковый контрудар, освобождение Жлобина и Рогачева. Впервые на всем протяжении советско-германского фронта были отбиты города. Пусть на месяц, но они оставались советскими.
Фильм "Лето 1941-го. На рассвете войны" смотрите в эфире "Первого информационного" 22 и 23 июня.