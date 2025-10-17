К акции "Дай лесу новае жыццё!" присоединились сотрудники Белстата

Вклад каждого в зеленое будущее Беларуси! За время общенационального флешмоба "Дай лесу новае жыццё!" планируется высадить 21 млн деревьев.

Белорусы с энтузиазмом подхватили акцию. И даже 18 октября, в выходной день, на Пуховичскую землю приехали добровольцы.

Трудовой десант

На улице достаточно прохладно, небольшой дождь, ветер. Но это, конечно, не помеха для тех, кто выходит на такое полезное дело. Добровольцы обновляют старый лес, восстанавливают поврежденные территории. И все - по зову сердца.

Приумножить лесной фонд нашей страны стараются все: бухгалтеры, учителя, инженеры, трактористы. Не исключение и представители государственных органов. И вот зеленую инициативу 18 октября подхватили работники Белстата. В руках вместо калькулятора и отчетов - саженцы и меч Колесова.