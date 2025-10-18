К Неделе родительской любви присоединился Белорусский союз женщин

Поддержка материнства и отцовства - наш национальный приоритет, а семейная политика - основа благополучия общества и фундамент государства!

К Неделе родительской любви присоединился и Белорусский союз женщин. Под их патронатом в Белгосцирке организовали представление для воспитанников детских социальных учреждений.

Тот самый редкий случай, когда сказка становится былью! Этот день участники акции запомнят надолго! Приехали в Минск, пообедали в центре столицы, сделали снимки на площадке фотозоны и получили свою порцию попкорна. Важная часть дня - самая зрелищная - представление Казанского государственного цирка. Ожидания были у каждого свои!

Казань и Минск - города-побратимы, и артисты приезжают сюда с особой радостью. В этот раз привезли программу о любви к татарскому народу и его истокам.