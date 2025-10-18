3.73 BYN
К Неделе родительской любви присоединился Белорусский союз женщин
Поддержка материнства и отцовства - наш национальный приоритет, а семейная политика - основа благополучия общества и фундамент государства!
К Неделе родительской любви присоединился и Белорусский союз женщин. Под их патронатом в Белгосцирке организовали представление для воспитанников детских социальных учреждений.
Тот самый редкий случай, когда сказка становится былью! Этот день участники акции запомнят надолго! Приехали в Минск, пообедали в центре столицы, сделали снимки на площадке фотозоны и получили свою порцию попкорна. Важная часть дня - самая зрелищная - представление Казанского государственного цирка. Ожидания были у каждого свои!
Казань и Минск - города-побратимы, и артисты приезжают сюда с особой радостью. В этот раз привезли программу о любви к татарскому народу и его истокам.
В рамках Недели родительской любви в Белгосцирке собрались более сотни детей из Гродненской и Брестской областей. Это воспитанники социально-педагогических центров, домов семейного типа и других социальных учреждений. На этом, говорят организаторы, сюрпризы не заканчиваются.