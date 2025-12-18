3.68 BYN
"Качество жизни - в приоритете" - делегат ВНС о Программе социально-экономического развития страны
Делегаты прибывают во Дворец Республики для участия во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.
Среди делегатов - представители всех ветвей власти, местных советов депутатов и гражданского общества, различных социальных слоев и групп общества.
18-19 декабря в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Планируется, что в первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй день планируется рассмотрение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. В числе других вопросов повестки ВНС - избрание члена Президиума ВНС, а также кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов и вопросы, связанные с финансированием собрания.
Елена Пасюта, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского областного совета депутатов:
"Люди удовлетворены тем, что в Программе во главе поставлен человек. Качество жизни в приоритете. Очень много внимания уделяется образованию: от дошкольного и общесреднего до высшего образования. Огромное внимание уделяется практико-ориентированному подходу, технологизации образовательного процесса. Это, конечно, позволит вывести нашу Беларусь на совершенно новый уровень интеллектуального развития. Огромное внимание науке. И поэтому я очень удовлетворена тому, что программа очень современная, достаточно понятная для всего населения".
По ее словам, люди ждут того, что будет с уверенностью сказано, что в стране будет мир, благополучие, будет возможность работать, созидать. "Хотелось бы, чтобы уровень и качество жизни, несмотря на то, где ты проживаешь, были одинаковы и в сельской местности, и в малых городах, и в столице, и в областных центрах. Конечно, огромное внимание мы, как жители Гроднещины, уделяем развитию туристического потенциала. Понимая, что Гродненщина - это жемчужина нашей страны, мы, конечно, будем рады тому, что к нам будут приезжать туристы. А мы, как гостеприимные гродненцы, всегда будем рады всем".