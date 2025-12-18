"Качество жизни - в приоритете" - делегат ВНС о Программе социально-экономического развития страны

Делегаты прибывают во Дворец Республики для участия во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Среди делегатов - представители всех ветвей власти, местных советов депутатов и гражданского общества, различных социальных слоев и групп общества.

18-19 декабря в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Планируется, что в первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй день планируется рассмотрение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. В числе других вопросов повестки ВНС - избрание члена Президиума ВНС, а также кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов и вопросы, связанные с финансированием собрания.

Елена Пасюта, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского областного совета депутатов:

"Люди удовлетворены тем, что в Программе во главе поставлен человек. Качество жизни в приоритете. Очень много внимания уделяется образованию: от дошкольного и общесреднего до высшего образования. Огромное внимание уделяется практико-ориентированному подходу, технологизации образовательного процесса. Это, конечно, позволит вывести нашу Беларусь на совершенно новый уровень интеллектуального развития. Огромное внимание науке. И поэтому я очень удовлетворена тому, что программа очень современная, достаточно понятная для всего населения".