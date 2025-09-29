3.64 BYN
Как Беларусь поддерживает семьи при рождении двоих и более детей
Автор:Редакция news.by
Незыблемой остается поддержка семей в Беларуси. Наше государство стремится создать максимально благоприятные условия для воспитания детей, в том числе, оказывая поддержку при рождении двоих и более детей. Семьи могут рассчитывать на выплаты, а также на помощь в воспитании. Как правило, появление двойни или тройни для Беларуси - это не частые случаи.
При рождении двойни, если это первые дети в семье, родители получат более 13,5 тыс. белорусских рублей. Если в семье уже был ребенок, то сумма составит 15,6 тыс. рублей. Для тройни же выплаты составят свыше 20 тыс.
Семьи с двумя и более детьми до 3 лет смогут рассчитывать на помощь в виде няни: до 20 часов в неделю для двойни и до 40 часов - для тройни.