Как Беларусь поддерживает семьи при рождении двоих и более детей

Незыблемой остается поддержка семей в Беларуси. Наше государство стремится создать максимально благоприятные условия для воспитания детей, в том числе, оказывая поддержку при рождении двоих и более детей. Семьи могут рассчитывать на выплаты, а также на помощь в воспитании. Как правило, появление двойни или тройни для Беларуси - это не частые случаи.

При рождении двойни, если это первые дети в семье, родители получат более 13,5 тыс. белорусских рублей. Если в семье уже был ребенок, то сумма составит 15,6 тыс. рублей. Для тройни же выплаты составят свыше 20 тыс.