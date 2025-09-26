Как Беларусь строит правовой мост между традиционной экономикой и криптовалютой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d861e606-8124-4aa3-836e-3f201d88af06/conversions/a4f89fec-7fb7-468a-96ab-11b1d278a57d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d861e606-8124-4aa3-836e-3f201d88af06/conversions/a4f89fec-7fb7-468a-96ab-11b1d278a57d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d861e606-8124-4aa3-836e-3f201d88af06/conversions/a4f89fec-7fb7-468a-96ab-11b1d278a57d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d861e606-8124-4aa3-836e-3f201d88af06/conversions/a4f89fec-7fb7-468a-96ab-11b1d278a57d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Запретить нельзя, обезопасить. Чтобы интерес к новому не оборачивался потерей средств, а крипта работала на экономику, а не против кошельков наших граждан. Дворец Независимости можно смело назвать локацией, где в Беларуси начинается все. В 2017 году именно здесь глава государства подписал передовой Декрет № 8 - цифровая конституция для белорусской криптоиндустрии.

Беларусь первой на постсоветском пространстве создала правовой мост между традиционной экономикой и блокчейном. Здесь не манили биткоины, здесь запускали регуляторную песочницу, привлекшую в ПВТ миллионы долларов инвестиций. И пока весь мир спорил о легальности такого цифрового золота, мы видели перспективу.

"Тогда, в 2017 году, многие, мягко говоря, скептически воспринимали решение, поскольку мы действительно ступали на целину. На большинство вопросов ответов не было от слова "совсем". Опасения экспертов объяснялись прежде всего тем, что криптовалюта создается и оборачивается на стыке двух сложных сфер - финансов и новейших технологий. Тема не потеряла своей актуальности. Наоборот, сегодня идея развития цифровых знаков активно продвигается во многих ведущих странах мира", - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как Беларусь строит правовой мост между традиционной экономикой и криптовалютой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfaaa674-d083-4000-ad71-c2e4deddccf0/conversions/134da8d5-08b8-4277-a478-cfee186c0540-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfaaa674-d083-4000-ad71-c2e4deddccf0/conversions/134da8d5-08b8-4277-a478-cfee186c0540-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfaaa674-d083-4000-ad71-c2e4deddccf0/conversions/134da8d5-08b8-4277-a478-cfee186c0540-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfaaa674-d083-4000-ad71-c2e4deddccf0/conversions/134da8d5-08b8-4277-a478-cfee186c0540-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тема денег не теряет актуальности еще с древних времен. Неправильные решения в этой сфере могут приводить к всплеску инфляции, обесцениванию сбережений, дефициту и социальной напряженности. Задача государства - определить понятные, прозрачные правила игры и контроля. Такой же подход и в сфере криптовалют. С момента революционного президентского Декрета прошло почти 10 лет.

Самая большая сложность криптовалюты в том, что ее невозможно потрогать. Но если, например, сравнить ее с картошкой, все становится чуть-чуть понятнее. Например, у каждого из нас есть свой участок, и мы точно знаем, сколько картофеля на ней в этом году выросло. Так же и с криптовалютой. Сколько картошки у вас, кому и когда вы ее продавали, или у кого вы ее покупали, знает вся деревня. Так работает технология, имя которой блокчейн. Если, например, 10 лет назад вы посадили абсолютно непопулярный и относительно дешевый сорт картофеля за 10 рублей, а спустя 10 лет выяснилось, что этот картофель, скажем, помогает похудеть и сейчас у вас предлагают его купить за 100, смело продавайте и получайте прибыль.

Обратная сторона медали случилась в 2010 году, когда программист Ласло Хейниц заплатил 10 тыс. биткоинов за две пиццы. Сегодня это 1 млрд долларов.

Как Беларусь строит правовой мост между традиционной экономикой и криптовалютой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea74cf2-9ceb-4655-a608-5280367178e1/conversions/6a172903-4bed-424d-90f8-f7e234b23990-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea74cf2-9ceb-4655-a608-5280367178e1/conversions/6a172903-4bed-424d-90f8-f7e234b23990-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea74cf2-9ceb-4655-a608-5280367178e1/conversions/6a172903-4bed-424d-90f8-f7e234b23990-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea74cf2-9ceb-4655-a608-5280367178e1/conversions/6a172903-4bed-424d-90f8-f7e234b23990-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это цифровые анонимные активы, которые не регулируются государством, не выпускаются государством, однако защищены специальными методами криптографии. Все операции фиксируются в распределительном реестре. Криптовалюта очень волатильна, зависит от многих факторов, в первую очередь от спроса и предложения. Также она подвержена инфоповодам", - рассказала заведующая кафедрой экономического факультета БГУ Екатерина Господарик.

Когда-то наши предки рассчитывались зерном и золотом. Потом на смену пришли монеты. Чеканные, весомые. За ними хрустящие бумажные банкноты. Сейчас же мы входим в эру цифрового рубля - ту же национальную валюту, только в электронном формате. А вот криптовалюта - это уже новый виток, где ценность обеспечивается не золотовалютными резервами, а доверием граждан по всему миру.

"Цифровой рубль - это также новое понятие, но его отличие в том, что он выпускается Центральным банком, есть специальное регулирование, защищенность. Цифровой рубль хранится непосредственно на платформах Центрального банка. Да, он может быть выражен на каком-то носителе, но он обеспечен государством", - заметила Екатерина Господарик.

Как Беларусь строит правовой мост между традиционной экономикой и криптовалютой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677d9e35-13c8-4a11-8d64-1a92c6ef8790/conversions/e98929fc-f6af-4f24-8d8a-74f862a7f29f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677d9e35-13c8-4a11-8d64-1a92c6ef8790/conversions/e98929fc-f6af-4f24-8d8a-74f862a7f29f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677d9e35-13c8-4a11-8d64-1a92c6ef8790/conversions/e98929fc-f6af-4f24-8d8a-74f862a7f29f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677d9e35-13c8-4a11-8d64-1a92c6ef8790/conversions/e98929fc-f6af-4f24-8d8a-74f862a7f29f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Регулирование крипторынка - важный шаг, ведь пока отсутствуют четкие правила, решать, кому поставлен "шах", а кому "мат" кто-то может начать далеко не классическими методами игры. Один из волнующих вопросов, можно ли платить криптой за кофе, или лучше, как в Китае, ее запретить. Теперь белорусы смогут расплатиться криптой и на маркетплейсах. В разных странах крипта рассматривается по-разному, отсюда и юридические коллизии в международных расчетах и торговле.

Честно, прозрачно и без риска. В Беларуси с этого года физическим лицам разрешили владеть токенами, совершать их майнинг, хранить в виртуальных кошельках, а также дарить. Однако для того, чтобы все было надежно и защищено законом, такие операции разрешено совершать только через резидентов Парка Высоких Технологий.

"Когда физическое лицо находится за пределами нашей страны и при этом не использует карты белорусского банка, операции по приобретению токенов он может совершить и с использованием иностранных криптобирж. Кроме того, является запрещенной предпринимательская деятельность граждан по оказанию содействия иным лицам в совершении операций с цифровыми знаками", - подчеркнул начальник Главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

Предложили Президенту и проработать создание белорусского криптобанка. Предполагается, что в течение месяца Национальный банк и правительство подготовят проект указа, который будет внесен на подпись главе государства. К слову, похожая структура есть только в Швейцарии, Сингапуре и одном из штатов США.

Как Беларусь строит правовой мост между традиционной экономикой и криптовалютой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5dad0d4-a5a9-492a-9ea1-cb69aa5a0286/conversions/555dcce6-c4db-445f-b852-d1a9c300d4e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5dad0d4-a5a9-492a-9ea1-cb69aa5a0286/conversions/555dcce6-c4db-445f-b852-d1a9c300d4e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5dad0d4-a5a9-492a-9ea1-cb69aa5a0286/conversions/555dcce6-c4db-445f-b852-d1a9c300d4e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5dad0d4-a5a9-492a-9ea1-cb69aa5a0286/conversions/555dcce6-c4db-445f-b852-d1a9c300d4e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Подготовленному человеку войти в нишу криптовалюты стало проще благодаря четким правилам. Операции через резидентов ПВТ, легальные кошельки, возможность майнинга и даже завещание криптоактивов. Однако за кажущейся простотой скрывается история про необходимость глубоких знаний, которые в Беларуси уже усваивают в учебных программах, но никак не про надежду на случайный успех.

Высокие технологии взрывают не только производство, но и финансы. Цифровая жизнь начинает опережать право, инициировать создание его новых отраслей. Важно не упустить тенденции и заработать на них. США сегодня пытаются быть лидерами в сфере изменения правил глобальных финансов. Интересно, что и Трамп продвигает тему криптовалюты и сам на этом активно зарабатывает. Криптовалюта, запущенная командой американского лидера в январе 2025 года, на волне хайпа вокруг Дональда Трампа, уже принесла его команде доход в 5 млрд долларов.

"Раз это актив, то он подвержен трем ключевым правилам актива - рисковость, доходность и ликвидность. Вы хотите много заработать, то и риски у вас крайне высокие. Если вам предлагают крайне высокую доходность по криптовалюте, значит, это, скорее всего, где-то близко к мошенничеству. И ликвидность - это способность криптовалюты обмениваться на деньги, живые деньги", - отметил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Как Беларусь строит правовой мост между традиционной экономикой и криптовалютой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3b20cd-b77d-4a18-a7b0-8077144103d5/conversions/08951010-cbe6-43c2-91b3-fb24a61ab981-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3b20cd-b77d-4a18-a7b0-8077144103d5/conversions/08951010-cbe6-43c2-91b3-fb24a61ab981-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3b20cd-b77d-4a18-a7b0-8077144103d5/conversions/08951010-cbe6-43c2-91b3-fb24a61ab981-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3b20cd-b77d-4a18-a7b0-8077144103d5/conversions/08951010-cbe6-43c2-91b3-fb24a61ab981-xl-___webp_1920.webp 1920w

Экономическая коррупция, налоговое мошенничество, криминальное банкротство. С этим и многим другим сегодня борется финансовая разведка Беларуси. Криминал со временем стал задействовать в своих схемах и токены. Если вам в личные сообщения написал ваш друг со срочным и настойчивым предложением инвестировать в крипту с гарантированным высоким доходом на сомнительной площадке, то это свидетельство шарлатанства, ведь точную прибыль от инвестиций вам не предскажут даже на Уолл-стрит.

Очередное слово в криптоазбуке - майнинг. Это добыча цифрового золота с помощью мощных компьютеров. Ключевой вопрос - куда девать избыточное тепло от оборудования? Решение нашлось в духе социально ориентированного государства. Интеграция с реальным сектором экономики. Например, проект наших китайских партнеров на территории Березовской ГРЭС, где тепло от майнинга можно использовать для обогрева теплиц. В плюсе все, энергия не пропадает, тарифы оптимальные.

Скоро и в Могилевской области появится государственная майнинг-ферма. Здесь не будет коров, но точно будут свои "киты" и "быки". На биржевом сленге это крупные игроки, определяющие тренды.

Крипторынок - это как игра в шахматы. Игроки - майнеры, инвесторы, целые государства. Кто-то действует наугад, а кто-то по строгой стратегии. Беларусь в этой партии - мудрый гроссмейстер. Первая расставила фигуры на этой доске. И в этой игре для страны пешек точно нет. Наша цель - сделать шаг и вести выигрышную для экономики партию. Ведь, как гласит народная мудрость, не жди волну, строй корабль. Наш уже плывет.