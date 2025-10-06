Как Беларусь защищает свои бренды - информацией поделился Сергей Шлычков

Около 80 тыс. единиц контрафактной продукции выявлено в Беларуси в прошлом году. Цифра почти в 2 раза больше уровня 2023 года. Таможенными органами возбуждено около 200 уголовных дел. Такой информацией поделился председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков на форуме "Антиконтрафакт-2025".

"В нашей стране действует единый реестр товаров. Собственно говоря, для любого пользователя интернета на Play Market и на других сборках программных продуктов можно скачать себе приложение и при покупке, например, какого-то товара отсканировать QR-код и вам, пожалуйста, покажут всю историю этого товара. Такой же реестр делается на пространстве ЕАЭС", - пояснил глава ведомства.