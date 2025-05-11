Как чилиец Родриго Арая борется с фейками о Беларуси и рассказывает правду о ней на испанском языке

Все больше иностранцев в Беларуси находят свою вторую родину и переезжают сюда на постоянное место жительства. Их привлекает мир и стабильность в стране, безопасность, вкусные продукты и доступные цены на них, а также доброжелательность самих белорусов.

Например, Родриго Арая - журналист, политолог, который более пяти лет назад приехал в Беларусь и остался здесь, сейчас он живет в Минске. Его захватывает советская история, поэтому он собирает ее элементы по крупицам.

"Беларусь занимает третье место среди более справедливых стран в мире, а Чили нет. В Чили, как и вообще в Латинской Америке, есть олигархи, которые обладают ресурсами, предприятиями. Они все это когда-то купили, и сегодня у них есть богатство. Да, можно сказать, что в Чили есть ресурсы, но они не распределяются, как в справедливых странах, поэтому это является серьезной проблемой, поэтому и Чили считается самой несправедливой страной в мире, как и вся Латинская Америка, южная часть Африки. А в Беларуси все наоборот, поэтому я оценил, как здесь создали модель", - рассказал Родриго Арая.

Родриго Арая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575577f9-8586-44c2-8fee-6934692df4bb/conversions/f96702fc-61fc-4c0f-89b4-985008df7e1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575577f9-8586-44c2-8fee-6934692df4bb/conversions/f96702fc-61fc-4c0f-89b4-985008df7e1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575577f9-8586-44c2-8fee-6934692df4bb/conversions/f96702fc-61fc-4c0f-89b4-985008df7e1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575577f9-8586-44c2-8fee-6934692df4bb/conversions/f96702fc-61fc-4c0f-89b4-985008df7e1d-xl-___webp_1920.webp 1920w Родриго Арая

Сразу после окончания университета Родриго покинул родину и много путешествовал по миру в поисках лучшей жизни и оказался в Беларуси. В Чили он оставаться не захотел, так как сложно было найти какие-либо возможности. Мужчина получил рабочую визу в Венгрии и отправился в Будапешт, где начал работать в гостинице, при этом разговаривать там пришлось на английском языке. На рабочем месте познакомился с русскоязычными людьми, которые были из России, Казахстана и Азербайджана.

Родриго признался, что тогда не понял ни слова по-русски, но заинтересовался языком и решил приехать в Беларусь. Почему выбрал именно эту страну, ответил: "Я считаю, что тут правильно и справедливо выстроена не только социальная модель, но и политическая".

Родриго в разговоре сделал акцент и на безопасности в Беларуси. Отметил еще и то, что так спокойно можно себя чувствовать сейчас не везде, а в Латинской Америке об этом и вовсе только мечтают.

Родриго Арая:

"Человек, который вырос в Латинской Америке, знает о некоторых проблемах, опасностях. Тут я могу в любое время суток гулять и знаю, что вернусь домой. Мне нравится бывать на улице, ведь здесь нет, например, наркомании. Не только в Чили, но и во всей Латинской Америке сегодня нехорошо".

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Звучит удивительно, но сегодня чилиец в Минске борется с фейками о Беларуси и России, переводя материалы белорусских и российских журналистов на испанский язык. Родриго это делает для того, чтобы донести правдивую информацию до своей аудитории. Рассказывает, как живут на самом деле в этих странах, о конфликте, который произошел между Россией и Украиной.

По словам журналиста, в Чили возникла большая проблема, когда цензура со стороны Запада начала закрывать российские и белорусские каналы, удалять их, к примеру, с YouTube. Они пропали, и причину, по которой их закрыли, не сказали. Сейчас целью Родриго является доставить информацию латиноамериканской аудитории на испанском языке, о которой в тех странах свободно не разрешают говорить.

Родриго также отметил, что распространение реальной информации о Беларуси на других языках очень важно, так как это влияет и на то, как страну и ее людей будут воспринимать в мире через 5-10 лет. И он создает задел на будущее, так как мечтает именно в Беларуси растить своих детей.

Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко - это лидер, именно под его руководством живут и работают современные белорусы. Он имеет сильную руку, ведь смог создать такую модель, которую можно ставить в пример для латиноамериканцев. Родриго Арая