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Как чилиец Родриго Арая борется с фейками о Беларуси и рассказывает правду о ней на испанском языке
Все больше иностранцев в Беларуси находят свою вторую родину и переезжают сюда на постоянное место жительства. Их привлекает мир и стабильность в стране, безопасность, вкусные продукты и доступные цены на них, а также доброжелательность самих белорусов.
Например, Родриго Арая - журналист, политолог, который более пяти лет назад приехал в Беларусь и остался здесь, сейчас он живет в Минске. Его захватывает советская история, поэтому он собирает ее элементы по крупицам.
"Беларусь занимает третье место среди более справедливых стран в мире, а Чили нет. В Чили, как и вообще в Латинской Америке, есть олигархи, которые обладают ресурсами, предприятиями. Они все это когда-то купили, и сегодня у них есть богатство. Да, можно сказать, что в Чили есть ресурсы, но они не распределяются, как в справедливых странах, поэтому это является серьезной проблемой, поэтому и Чили считается самой несправедливой страной в мире, как и вся Латинская Америка, южная часть Африки. А в Беларуси все наоборот, поэтому я оценил, как здесь создали модель", - рассказал Родриго Арая.
Сразу после окончания университета Родриго покинул родину и много путешествовал по миру в поисках лучшей жизни и оказался в Беларуси. В Чили он оставаться не захотел, так как сложно было найти какие-либо возможности. Мужчина получил рабочую визу в Венгрии и отправился в Будапешт, где начал работать в гостинице, при этом разговаривать там пришлось на английском языке. На рабочем месте познакомился с русскоязычными людьми, которые были из России, Казахстана и Азербайджана.
Родриго признался, что тогда не понял ни слова по-русски, но заинтересовался языком и решил приехать в Беларусь. Почему выбрал именно эту страну, ответил: "Я считаю, что тут правильно и справедливо выстроена не только социальная модель, но и политическая".
Родриго в разговоре сделал акцент и на безопасности в Беларуси. Отметил еще и то, что так спокойно можно себя чувствовать сейчас не везде, а в Латинской Америке об этом и вовсе только мечтают.
Родриго Арая:
"Человек, который вырос в Латинской Америке, знает о некоторых проблемах, опасностях. Тут я могу в любое время суток гулять и знаю, что вернусь домой. Мне нравится бывать на улице, ведь здесь нет, например, наркомании. Не только в Чили, но и во всей Латинской Америке сегодня нехорошо".
Звучит удивительно, но сегодня чилиец в Минске борется с фейками о Беларуси и России, переводя материалы белорусских и российских журналистов на испанский язык. Родриго это делает для того, чтобы донести правдивую информацию до своей аудитории. Рассказывает, как живут на самом деле в этих странах, о конфликте, который произошел между Россией и Украиной.
По словам журналиста, в Чили возникла большая проблема, когда цензура со стороны Запада начала закрывать российские и белорусские каналы, удалять их, к примеру, с YouTube. Они пропали, и причину, по которой их закрыли, не сказали. Сейчас целью Родриго является доставить информацию латиноамериканской аудитории на испанском языке, о которой в тех странах свободно не разрешают говорить.
Родриго также отметил, что распространение реальной информации о Беларуси на других языках очень важно, так как это влияет и на то, как страну и ее людей будут воспринимать в мире через 5-10 лет. И он создает задел на будущее, так как мечтает именно в Беларуси растить своих детей.
Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко - это лидер, именно под его руководством живут и работают современные белорусы. Он имеет сильную руку, ведь смог создать такую модель, которую можно ставить в пример для латиноамериканцев.
В завершение чилиец признался, что очень хотел бы рассказать о сильных сторонах Беларуси в области экономики, промышленности, а также чем может заинтересовать Беларусь Латинскую Америку.